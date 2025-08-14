Fa poques hores que és a Lidl i els clients estan encantats: un invent de bogeria
Lidl torna a sorprendre amb una cosa pensada per facilitar la vida a casa i mantenir l'ordre sense esforç
Lidl ha tornat a col·locar als seus prestatges alguna cosa que sembla pensada per a qui viu envoltat de llistes, idees i plans. La seva proposta és senzilla i elegant, i s'integra sense esforç a qualsevol espai de la llar. És la típica incorporació que, sense buscar-ho, acaba ocupant un lloc clau a la rutina diària.
En aquesta ocasió, Lidl aposta per un format útil que combina ordre, practicitat i un disseny que encaixa en gairebé qualsevol estil. És una solució pensada per adaptar-se a les dinàmiques canviants de la casa. Sense donar massa pistes, s'intueix que serà un aliat constant per a qui aprecia tenir-ho tot sota control.
Una solució pràctica per a la llar
La pissarra magnètica de Lidl arriba avui a les botigues físiques com una eina pensada per millorar l'organització a casa. El seu disseny senzill i funcional s'adapta a qualsevol ambient domèstic. És perfecta per a famílies que busquen un suport versàtil per anotar tasques, idees o recordatoris.
La superfície blanca d'aquesta pissarra de Lidl permet escriure i esborrar fàcilment en sec o en humit, mantenint un aspecte net i cuidat. La seva resistència la fa ideal per a un ús freqüent a qualsevol estança. La funció magnètica afegeix valor, ja que permet col·locar notes, fotos o documents sense necessitat de cinta adhesiva.
El set d'aquesta pissarra magnètica de Lidl inclou tres imants, un esborrador sec i un retolador amb suport magnètic sempre a mà. La safata desplaçable ajuda a mantenir tot el material ordenat al costat de la superfície. Això evita pèrdues d'accessoris i millora l'experiència d'ús diari.
Amb unes mesures aproximades de 90 per 58,5 centímetres, aquesta pissarra de Lidl ofereix un espai ampli sense saturar la paret. Es pot instal·lar en format vertical o horitzontal segons les necessitats de l'espai. El kit ve amb tot el material de muntatge necessari per col·locar-la fàcilment.
Lidl i la seva proposta funcional per organitzar el dia
Aquesta pissarra magnètica de Lidl té un preu de 17,99 euros, que baixa a 14,99 euros amb el descompte de l'app Lidl Plus. És una opció econòmica per a qui busca qualitat i utilitat en un mateix producte. L'estalvi afegit fa que la seva compra sigui encara més interessant.
A la cuina, aquesta pissarra de Lidl és perfecta per planificar menús setmanals, llistes de la compra o recordatoris familiars. També es pot fer servir com a calendari visible per a cites i esdeveniments importants. Així, tota la família manté una visió clara de les tasques pendents.
A les habitacions infantils, la pissarra magnètica de Lidl fomenta la creativitat i l'organització dels més petits. És possible dibuixar, escriure o col·locar treballs escolars amb els imants inclosos. L'esborrat ràpid permet començar de nou tantes vegades com calgui.
En espais de teletreball o estudi, aquesta pissarra de Lidl ajuda a planificar tasques, projectes i objectius de manera visual i clara. La superfície s'actualitza a l'instant i els accessoris sempre estan disponibles. És una eina versàtil que combina ordre, estil i funcionalitat en un sol producte.
Preus i ofertes actualitzats el dia 13/08/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis
Més notícies: