Fa poques hores que és a Lidl i els clients estan encantats: un invent de bogeria

Lidl torna a sorprendre amb una cosa pensada per facilitar la vida a casa i mantenir l'ordre sense esforç

Marta Cabrera

Lidl ha tornat a col·locar als seus prestatges alguna cosa que sembla pensada per a qui viu envoltat de llistes, idees i plans. La seva proposta és senzilla i elegant, i s'integra sense esforç a qualsevol espai de la llar. És la típica incorporació que, sense buscar-ho, acaba ocupant un lloc clau a la rutina diària.

En aquesta ocasió, Lidl aposta per un format útil que combina ordre, practicitat i un disseny que encaixa en gairebé qualsevol estil. És una solució pensada per adaptar-se a les dinàmiques canviants de la casa. Sense donar massa pistes, s'intueix que serà un aliat constant per a qui aprecia tenir-ho tot sota control.

Una solució pràctica per a la llar

La pissarra magnètica de Lidl arriba avui a les botigues físiques com una eina pensada per millorar l'organització a casa. El seu disseny senzill i funcional s'adapta a qualsevol ambient domèstic. És perfecta per a famílies que busquen un suport versàtil per anotar tasques, idees o recordatoris.

Pissarra blanca buida amb marc negre sobre un fons desenfocat

Aquesta pissarra té múltiples usos a qualsevol casa | Camara Lidl

La superfície blanca d'aquesta pissarra de Lidl permet escriure i esborrar fàcilment en sec o en humit, mantenint un aspecte net i cuidat. La seva resistència la fa ideal per a un ús freqüent a qualsevol estança. La funció magnètica afegeix valor, ja que permet col·locar notes, fotos o documents sense necessitat de cinta adhesiva.

El set d'aquesta pissarra magnètica de Lidl inclou tres imants, un esborrador sec i un retolador amb suport magnètic sempre a mà. La safata desplaçable ajuda a mantenir tot el material ordenat al costat de la superfície. Això evita pèrdues d'accessoris i millora l'experiència d'ús diari.

Pissarra blanca amb tres imants negres, un esborrador i un retolador sostingut per un suport magnètic

Ves amb retolador, esborrador i diferents imants per a més comoditat | Camara Lidl

Amb unes mesures aproximades de 90 per 58,5 centímetres, aquesta pissarra de Lidl ofereix un espai ampli sense saturar la paret. Es pot instal·lar en format vertical o horitzontal segons les necessitats de l'espai. El kit ve amb tot el material de muntatge necessari per col·locar-la fàcilment.

Lidl i la seva proposta funcional per organitzar el dia

Aquesta pissarra magnètica de Lidl té un preu de 17,99 euros, que baixa a 14,99 euros amb el descompte de l'app Lidl Plus. És una opció econòmica per a qui busca qualitat i utilitat en un mateix producte. L'estalvi afegit fa que la seva compra sigui encara més interessant.

A la cuina, aquesta pissarra de Lidl és perfecta per planificar menús setmanals, llistes de la compra o recordatoris familiars. També es pot fer servir com a calendari visible per a cites i esdeveniments importants. Així, tota la família manté una visió clara de les tasques pendents.

Oficina a casa decorada amb plantes, escriptori de fusta, pissarra organitzadora i prestatges amb llibres i accessoris

És perfecta per col·locar a diferents estances de la casa | Camara Lidl

A les habitacions infantils, la pissarra magnètica de Lidl fomenta la creativitat i l'organització dels més petits. És possible dibuixar, escriure o col·locar treballs escolars amb els imants inclosos. L'esborrat ràpid permet començar de nou tantes vegades com calgui.

En espais de teletreball o estudi, aquesta pissarra de Lidl ajuda a planificar tasques, projectes i objectius de manera visual i clara. La superfície s'actualitza a l'instant i els accessoris sempre estan disponibles. És una eina versàtil que combina ordre, estil i funcionalitat en un sol producte.

