Ni Druni, ni Sephora: Mercadona té el maquillatge de luxe a un preu de saldo

Mercadona llança la seva nova col·lecció de maquillatge, Silence, inspirada en la calma dels paisatges hivernals. Aquesta línia combina tons freds, acabats brillants i productes que destaquen tant per la seva qualitat com pels seus preus accessibles. Des d'ombres perlades fins a una prebase lluminosa, la col·lecció té tot el necessari per actualitzar el teu maquillatge aquesta temporada.

Mercadona t'ajuda a crear el teu look hivernal

La col·lecció Silence inclou productes clau, començant per la Shiny Eyeshadow, una ombra fluida de to blanc perlat amb reflexos blavosos. Aquest producte, disponible per només 4 euros, aporta lluminositat a l'instant i és ideal per utilitzar com a ombra, il·luminador o topper sobre altres ombres. La seva fàcil aplicació amb un pinzell o la punta dels dits la converteix en una opció versàtil per a looks sofisticats.

Un altre imprescindible és la paleta d'ombres, que costa 6,50 euros i inclou nou tons altament pigmentats. Aquesta paleta combina acabats nude, mat i satinats, perfectes per a maquillatges diaris o més elaborats. Gràcies a la seva fórmula d'alta pigmentació, les ombres s'apliquen de manera uniforme, i les opcions metàl·liques o glitter afegeixen un toc extra.

La col·lecció també inclou una màscara de pestanyes 2 en 1, disponible per 4 euros, que redefineix i aporta volum espectacular. Amb dos raspalls diferents, aquest producte permet allargar i definir les pestanyes amb precisió, aconseguint una mirada intensa i duradora. La seva textura cremosa assegura un acabat impecable durant tot el dia, ideal per a qualsevol ocasió.

Per als llavis, l'Icy Volumizer Gloss és l'estrella. Per 4,50 euros, aquest gloss ofereix un efecte voluminitzador amb un toc refrescant i un aroma mentolat irresistible. El seu to translúcid és perfecte per afegir un acabat hivernal a qualsevol maquillatge, proporcionant frescor i lluminositat.

Dona vida a la teva pell gràcies a Mercadona

A més dels productes per a ulls i llavis, la col·lecció Silence inclou opcions per realçar i preparar la pell. El Multicolor Blush, per 6 euros, és un coloret compacte amb quatre tons que pots barrejar per aconseguir l'acabat desitjat. La seva textura lleugera i sedosa facilita l'aplicació, permetent-te personalitzar el teu look, des d'un rubor natural fins a un toc més sofisticat.

La prebase Glowy Primer, a un preu de 7 euros, és el complement ideal per preparar el rostre abans del maquillatge. La seva textura oli-gel, amb un subtil brillantor perlat, hidrata i aporta lluminositat en un sol pas. Aplicant unes gotes sobre la pell neta, aconseguiràs una base radiant i llesta per a qualsevol producte.

Tots els productes de la col·lecció Silence estan dissenyats per ser fàcils d'usar i cuidar la teva pell. Per exemple, per retirar les ombres o la màscara de pestanyes, es recomana utilitzar un desmaquillant bifàsic que elimini els pigments suaument. Això assegura que la teva pell quedi neta i protegida després de cada ús.

Amb preus que oscil·len entre els 4 i els 7 euros, la col·lecció Silence combina accessibilitat i qualitat. Mercadona ha creat una línia que destaca tant pel seu disseny com pels seus acabats, perfecta per realçar el teu maquillatge aquest hivern. T'atreveixes a capturar la serenitat de l'hivern amb aquests productes?

Preus i ofertes actualitzats el dia 15/01/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis