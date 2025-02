Mercadona deixa bojos els clients amb el peix més exquisit: preu d'escàndol

Mercadona ha incorporat a les seves botigues una nova opció per a aquells que busquen una alimentació sana i pràctica. Els nous medallons de salmó congelats prometen convertir-se en un imprescindible per la seva facilitat de preparació i el seu preu ajustat. Una alternativa perfecta per incloure peix a la teva dieta sense complicacions.

Producte saludable i ple de beneficis

Els medallons de salmó que acaba de llançar Mercadona són una gran opció per a aquells que cuiden la seva alimentació. Cada paquet conté quatre unitats amb un pes total de 280 grams per només 3,95 euros. Una solució econòmica per gaudir de peix de qualitat a casa.

El salmó és conegut per les seves múltiples propietats nutricionals. És una excel·lent font de proteïnes, essencials per al manteniment i desenvolupament de la massa muscular. També destaca pel seu contingut en àcids grassos Omega-3, que ajuden a protegir el cor.

Consumir salmó de forma habitual pot millorar la salut cardiovascular i afavorir la concentració i el rendiment cognitiu. A més, és ric en vitamines del grup B i minerals com el seleni i el potassi, fonamentals per al bon funcionament de l'organisme.

Aquest format congelat ofereix un gran avantatge: es conserva durant més temps sense perdre les seves propietats. Així, pots tenir sempre al congelador una opció saludable llesta per utilitzar en qualsevol moment.

Preparació fàcil i ràpida en menys de 15 minuts

Un dels grans atractius d'aquests medallons de salmó és com de senzills són de preparar. Si tens una fregidora d'aire, només necessites programar-la a 180 ºC i en 14 minuts estaran llestos per servir. No cal afegir oli, cosa que fa la recepta encara més lleugera.

Si prefereixes cuinar-los a la paella, el procés és igual de còmode. Només has de daurar-los durant uns minuts per cada costat fins que estiguin al punt. El resultat serà un salmó sucós per dins i daurat per fora.

Aquesta rapidesa en la preparació converteix aquests medallons en una solució ideal per a aquells que tenen poc temps per cuinar. Pots acompanyar-los amb verdures, arròs o una amanida per completar un àpat equilibrat.

Mercadona continua apostant per productes que combinen salut i comoditat, facilitant el dia a dia dels seus clients. Aquests medallons són l'exemple perfecte de com la cadena ofereix alternatives per menjar bé sense complicar-se a la cuina.

Preus i ofertes actualitzats el dia 07/02/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis