Arriba la felicitat a Mercadona amb l'snack que revoluciona mitja Espanya: exquisit

Mercadona segueix sorprenent-nos amb la seva increïble capacitat per innovar en el món dels snacks. Aquesta vegada, ha llançat alguna cosa que ha aconseguit captar tota l'atenció dels seus clients. No és el que esperaves, però t'encantarà.

Si pensaves que ho havies vist tot a Mercadona, és moment de pensar-hi de nou. Han decidit sorprendre amb una proposta que canviarà la teva manera de picar entre hores. Un toc únic que no et deixarà indiferent.

Mercadona aposta pels snacks saludables

Mercadona segueix ampliant el seu assortiment de productes amb opcions que aposten pel saludable i el pràctic. En aquesta ocasió, ha llançat un producte que crida l'atenció per la seva combinació d'ingredients simples i apetibles. Aquestes barretes volen oferir una alternativa equilibrada per a qui desitja alguna cosa ràpida i saborosa sense renunciar als beneficis d'un snack saludable.

El nou producte de la cadena valenciana es presenta en format de caixa, que conté diversos paquets amb dues barretes cadascun. És un format còmode, ideal per portar al bolso o a la motxilla. Cada paquet està dissenyat perquè puguis gaudir d'un berenar o esmorzar ràpid sense complicacions.

L'ingredient principal d'aquestes barretes és la civada, en la seva versió 100% integral. La civada és coneguda per les seves propietats digestives i per ser un cereal ple de fibra, cosa que ajuda a mantenir-nos saciats durant més temps. És un bon aliat per a qui vol incorporar més nutrients a la seva dieta d'una manera pràctica.

A més, la civada es combina amb el deliciós toc de la xocolata negra, que aporta un sabor intens i un extra d'antioxidants. La barreja d'aquests dos ingredients, juntament amb altres elements com la mel i el cacau, fa que el producte sigui tan saborós com funcional. Això les converteix en una opció ideal per a aquells que no volen renunciar al sabor i alhora busquen una alternativa saludable.

Preu assequible i beneficis clars

Pel que fa al preu, aquestes barretes tenen un cost de 2,55 euros per caixa, que inclou cinc paquets amb dues barretes cadascun. Això les converteix en una opció força assequible si es té en compte la qualitat dels seus ingredients. Si ets dels que prefereix tenir a mà alguna cosa ràpida i satisfactòria, aquest preu és competitiu dins el mercat de snacks saludables.

Cada barreta té un contingut energètic que les converteix en un snack ideal per a moments en què es necessita un aport ràpid d'energia. Encara que és un producte que pot semblar una mica calòric, el seu alt contingut de fibra ajuda a contrarestar aquest efecte. Això genera una sensació de sacietat que pot evitar el consum d'altres productes més calòrics.

Cal destacar que la civada en aquestes barretes no només aporta fibra, sinó que també és una excel·lent font de minerals i vitamines. Això, combinat amb la xocolata negra, ofereix un snack que no només et satisfà, sinó que també et proporciona nutrients valuosos. Així, es pot gaudir d'un producte saborós i beneficiós, sense que es converteixi en una opció indulgent.

Tot i que són delicioses, les barretes no són aptes per a totes les dietes. Per exemple, el contingut de sucres és una mica elevat si se'n consumeixen en grans quantitats, per la qual cosa es recomana moderar-ne la ingesta. De totes maneres, per a qui busca un snack ràpid que combini energia i fibra, aquestes barretes de civada amb xocolata negra són una opció a tenir en compte.

Preus i ofertes actualitzats el dia 14/07/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis