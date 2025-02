Ni Lidl ni Mercadona: Dia té el producte més barat i saludable per a cada dia

L'ús de la fregidora d'aire s'ha disparat en els últims anys. Aquest electrodomèstic s'ha convertit en un imprescindible en moltes llars gràcies a la seva rapidesa, versatilitat i la possibilitat de cuinar amb menys greix. Cada vegada més persones busquen alternatives saludables i eficients a la cuina, i Dia ha sabut respondre a aquesta demanda amb una nova gamma de productes adaptats a aquesta tendència.

Una gamma exclusiva per a airfryer amb gairebé 100 productes

Dia ha llançat una gamma de productes dissenyats específicament per cuinar en fregidora d'aire. Amb gairebé 100 referències, aquesta selecció està pensada per facilitar el dia a dia sense renunciar al sabor ni a la qualitat. Cada producte ve identificat amb un logotip especial en l'envàs, cosa que permet reconèixer-los fàcilment en els lineals.

Aquesta iniciativa respon a la creixent demanda d'aliments llestos per cuinar de manera ràpida i saludable. Segons l'Informe del Consum Alimentari a Espanya 2023, les llars espanyoles recorren cada vegada més a solucions culinàries pràctiques. L'airfryer s'ha consolidat com una de les opcions favorites en aquesta cerca de comoditat i alimentació equilibrada.

José Manuel Blanco, Director de Compres de Fresc de Dia Espanya, destaca que la innovació és clau en l'estratègia de la marca. “Amb la nostra gamma de productes dissenyats per a l'airfryer, oferim opcions ràpides i saludables sense renunciar a la qualitat. Volem facilitar la vida dels nostres clients i adaptar-nos a les seves necessitats”, explica.

A més, aquests productes no es limiten a l'ús en fregidora d'aire. També es poden preparar al forn, paella o fins i tot en fregidores tradicionals, oferint així la màxima flexibilitat als consumidors.

Una cuina més saludable i variada a l'abast de tothom

Cuinar amb airfryer permet reduir la quantitat d'oli utilitzat, cosa que es tradueix en plats més saludables. Amb aquest electrodomèstic, és possible enfornar, fregir, rostir o torrar aliments de forma ràpida i sense perdre sabor. Aquesta tecnologia és ideal per a aquells que busquen mantenir una alimentació equilibrada sense complicacions.

Per potenciar-ne l'ús, Dia ha incorporat productes complementaris com l'oli de gira-sol alt oleic en esprai, especial per a fregidora d'aire. També ofereix paper per a fregidora d'aire i paper de forn, facilitant la neteja i el manteniment de l'aparell.

Dins d'aquesta gamma, la marca ha inclòs una gran varietat d'aliments congelats ideals per a l'airfryer. Des de canelons i arrossos fins a verdures saltades i plats amb quinoa, les opcions són variades i pensades per a tots els gustos i necessitats.

Per a aquells que gaudeixen del menjar internacional, Dia ha afegit propostes com lasanya, kebab, arròs tres delícies, rotllets de primavera i farcit per a fajitas. Amb aquesta selecció, els consumidors poden gaudir de receptes de diferents parts del món sense esforç i en pocs minuts.

Per descomptat, no falten opcions per a un pica-pica ràpid i deliciós. Des de mini empanades de tonyina fins a croquetes de bullit o pebrots farcits de bacallà, l'oferta és àmplia i pensada per compartir en qualsevol ocasió. Amb aquesta aposta, Dia referma el seu compromís amb la comoditat i la qualitat a la cuina diària.