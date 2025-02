Trader Joe's llança un comunicat urgent: retira un producte i demana que no el mengis

Trader Joe's ha emès un comunicat urgent als Estats Units on anuncia la retirada del mercat d'un dels seus productes congelats més venuts. L'empresa va advertir que els seus bols d'açaí orgànic podrien estar contaminats amb fragments de plàstic, cosa que representa un risc per als consumidors.

L'anunci va ser publicat el 14 de febrer, demanant als clients que llencin el producte o el retornin a la botiga per obtenir un reemborsament complet. Trader Joe's no ha especificat quants productes han estat afectats, en quins estats s'han distribuït ni les dates de producció.

"Per precaució, els demanem que descartin qualsevol Trader Joe's Organic Acai Bowl. Aquest pot contenir material estrany (plàstic), o el retornin a la seva botiga més propera per obtenir un reemborsament complet". Aquesta era la informació de l'empresa en el seu comunicat oficial. Fins al moment, no s'han reportat lesions ni problemes de salut relacionats amb aquest producte.

No és la primera vegada: altres retirades recents a Trader Joe's

En els últims mesos, Trader Joe's ha hagut de retirar diversos del mercat per diferents raons de seguretat.

Un dels casos més preocupants va ocórrer amb llaunes de tonyina venudes a Trader Joe's, Walmart i H-E-B. Un defecte en la tapa podia provocar fuites o contaminació amb clostridium botulinum, un bacteri que pot causar intoxicació alimentària greu.

Un altre incident va ocórrer amb els dumplings de sopa de pollastre al vapor. En aquella ocasió, es van retirar 61,839 lliures de producte perquè contenien fragments de plàstic provinents d'un marcador permanent.

El agost de 2024, Trader Joe's també va retirar 653,000 espelmes aromàtiques de mango i mandarina a causa d'un defecte en el seu disseny. L'empresa va advertir que la flama de l'espelma podia estendre's més del que s'esperava i representar un risc d'incendi.

Trader Joe's pren mesures per als consumidors

Trader Joe's ha demanat als consumidors que revisin els seus congeladors i descartin qualsevol bol d'açaí orgànic que hagin comprat. També ofereixen l'opció de retornar-lo a la botiga més propera per obtenir un reemborsament complet.

Per a més informació sobre la retirada, els clients poden comunicar-se amb el servei d'atenció al client de Trader Joe's al (626) 599-3817.

Aquesta nova retirada reflecteix la importància que les empreses mantinguin alts estàndards de seguretat alimentària. Encara que l'empresa no ha informat sobre incidents greus relacionats amb el bol d'açaí, la recomanació continua sent no consumir el producte. Sempre val la pena prevenir que curar, molt millor ser previngut i evitar una visita al metge o a urgències.