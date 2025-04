Arriba la felicitat a Mercadona amb un producte que molts demanaven a crits: 2 euros

Mercadona, sempre atent a les necessitats dels seus clients, sap com és d'important oferir opcions pràctiques per a les mascotes. Molts propietaris busquen solucions ràpides i nutritives per alimentar els seus gats. Aquest nou producte promet ser l'elecció ideal per a aquells que volen cuidar l'alimentació dels seus felins de manera senzilla i deliciosa.

Alimentació completa per a gats adults

Mercadona ha introduït un producte pensat per satisfer les necessitats nutricionals dels gats adults. Aquest producte es presenta en un pack amb quatre unitats de 100 grams cadascuna, ideal per als àpats diaris del teu gat. Dues de les unitats estan elaborades amb pollastre, mentre que les altres dues són de vedella, oferint una varietat de sabors.

El format de 400 grams és perfecte per mantenir el producte fresc durant més temps. Aquesta presentació és còmoda tant per a aquells que tenen un sol gat com per a aquells que en tenen diversos, ja que pots repartir fàcilment les racions. Gràcies a la seva mida compacta, és fàcil d'emmagatzemar en qualsevol espai del teu rebost o refrigerador.

A més de ser pràctic, satisfà les necessitats alimentàries dels gats adults, amb una combinació d'ingredients que afavoreixen una dieta equilibrada. Els gats adults requereixen una nutrició específica per mantenir-se actius i saludables, i aquest producte de Mercadona està formulat per complir amb aquestes necessitats.

Amb la comoditat del seu format és una excel·lent opció per a aquells moments en què necessites una solució ràpida per alimentar la teva mascota. Ja no hauràs de preocupar-te per preparar o emmagatzemar altres tipus d'aliments, ja que aquest producte ho té tot.

Un preu que no t'esperes

El preu del pack és de només 2 euros, cosa que el converteix en una opció econòmica i accessible per a molts propietaris de gats. En comparació amb altres marques, aquest producte ofereix una excel·lent relació qualitat-preu, permetent que puguis alimentar el teu gat amb una opció de qualitat sense trencar el teu pressupost.

Aquest preu assequible, juntament amb la practicitat del seu format, el converteix en una de les opcions més atractives del mercat. Tot i que hi ha moltes marques disponibles, poques ofereixen un producte tan complet i equilibrat a un preu tan competitiu. Això fa que sigui una opció perfecta per a aquells que volen el millor per al seu gat sense haver de gastar en marques més cares.

Aquest paté per a gats adults està disponible a totes les botigues físiques de Mercadona i també a la seva plataforma en línia. D'aquesta manera, pots accedir al producte tant si prefereixes fer la compra des de casa com si prefereixes anar directament a la botiga. L'opció de comprar-lo en línia és especialment útil si prefereixes evitar les aglomeracions o no tens una botiga a prop.

La seva excel·lent relació qualitat-preu el converteix en una opció molt atractiva per a molts propietaris de gats. Si ets un client habitual de Mercadona, el pots trobar a les teves compres setmanals i aprofitar els seus beneficis per a l'alimentació de la teva mascota. La possibilitat d'adquirir-lo en línia també facilita la compra, assegurant que puguis gaudir d'aquest producte sense complicacions.

Preus i ofertes actualitzats el dia 07/04/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis