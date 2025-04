Aldi confirma als Estats Units que torna el preferit dels seus clients

Aldi als Estats Units sorprèn novament els seus clients amb una oferta difícil d'ignorar. Un producte molt popular torna amb un descompte del 50%, però només estarà disponible per una setmana o fins que s'esgotin les existències. Si ets dels que sempre busca les millors promocions en emmagatzematge de cuina, aquesta és la teva oportunitat.

Contenidors Crofton: qualitat i estalvi en un sol producte

Els contenidors d'emmagatzematge Crofton, coneguts pel seu disseny pràctic i funcional, tornen a estar a la venda a Aldi amb un gran descompte. Aquests recipients són ideals per conservar aliments frescos per més temps, evitant la humitat i el deteriorament d'ingredients essencials per a la cuina.

Hi ha dos models principals: el Crofton Cookie Storage Container, pensat per emmagatzemar galetes i altres productes secs, i el Crofton Flour Storage Container, dissenyat específicament per a farina i altres ingredients solts.

Característiques que els fan únics

La marca Crofton, exclusiva d'Aldi, ha dissenyat aquests contenidors amb detalls que faciliten l'ús diari a la cuina. El model per a farina té un disseny alt i prim, perfecte per estalviar espai al rebost. A més, incorpora línies de mesura al lateral, la qual cosa permet calcular quantitats sense necessitat d'utilitzar eines addicionals.

D'altra banda, la seva tapa compta amb un segell de silicona hermètic, la qual cosa garanteix que els ingredients es mantinguin frescos per més temps. També inclou un nivellador magnètic, que pot servir com a rascador de banc al moment de treballar amb masses o ingredients secs. El model per a galetes, en canvi, té una forma més baixa i compacta, la qual cosa el fa ideal per emmagatzemar diferents tipus d'aliments sense ocupar massa espai.

Més opcions per a l'emmagatzematge perfecte

A més d'aquests models, Aldi també ha posat a la venda altres contenidors de la línia Crofton per a sucre, sucre morè i cafè, tots a un preu de $6.99 cadascun. Els recipients per a sucre compten amb un disc de terracota encaixable, que ajuda a mantenir la humitat i evita que el sucre s'endureixi.

Per la seva banda, el recipient per a cafè Crofton està fet d'un material dissenyat per protegir el cafè de la llum, dels raigs UV i els fluorescents. Com a extra, inclou una cullereta per servir de forma més còmoda.

Disponibles per temps limitat a Aldi Finds

Aquests productes formen part de la secció Aldi Finds, que ofereix articles exclusius per un temps limitat. Això significa que els contenidors només estaran disponibles per una setmana o fins que s'esgotin.

Atès que es tracta d'un dels productes més buscats pels clients d'Aldi als Estats Units, s'espera que tot l'stock desaparegui molt ràpidament. Si vols fer-te'n amb un, més val que t'afanyis abans que s'esgotin.