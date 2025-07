Ni fuet ni xoriço: Aquesta delícia de Mercadona aixeca passions i surt molt barata

Mercadona torna a moure fitxa amb una cosa que no estava al radar, però que ja comença a fer soroll a les seves prestatgeries. És d’aquells llançaments que semblen menors però acaben calant. Té aquell punt inesperat que converteix el senzill en una cosa que tothom vol provar encara que no ho sàpiga encara.

La novetat de Mercadona ha entrat per la porta petita, sense escarafalls ni anuncis en gran, però amb una intenció clara. No cal ser gurmet per notar que l’aposta va de debò. Entre tants bàsics coneguts, això destaca sense dir ni una paraula més alta que una altra.

Una nova proposta a la secció de xarcuteria

Aquest producte arriba a les botigues d’una coneguda cadena espanyola amb una proposta tallada i llesta per consumir sense complicacions a casa. Es tracta d’una referència amb Denominació d’Origen de Terol que ressalta qualitat i autenticitat a cada tall. Mercadona incorpora una opció que combina tradició i comoditat per a qui busca un pernil nacional amb segell d’origen.

El format envasat al buit ajuda a conservar el gust i la frescor intactes fins a obrir-lo a casa. S’ofereix un paquet de 120 grams amb talls molt fins que faciliten el seu consum entre amics o en tapes casolanes. La marca productora és El Cierzo, reconeguda per elaborar pernil de Terol DOP amb mètodes artesans certificats.

La denominació DOP garanteix que tot el procés es fa a la província de Terol segons normatives estrictes. Els porcs provenen de races autoritzades com Duroc, Landrace o Large White i s’alimenten amb pinsos controlats. Mercadona destaca aquesta referència com a part de la seva selecció de xarcuteria regional, fidel a la seva política de qualitat.

Aquest llançament aporta una alternativa moderna als pernils clàssics en peça. El format en talls permet consumir-lo sense haver de tallar pernil a casa amb ganivet i pernilera. Així s’ofereix una opció accessible i pràctica sense renunciar a l’autenticitat del pernil de Terol.

Detalls sobre el pernil de Terol de Mercadona

El paquet conté exactament 120 grams de pernil de Terol DOP de la marca El Cierzo, present a botigues físiques i en línia. El preu fixat per unitat és de 3,60 euros, cosa que suposa una experiència gurmet a un cost assequible dins de l’assortiment de xarcuteria. Mercadona reforça així la seva oferta regional amb un producte que combina bona relació qualitat-preu i segell d’origen.

Els talls són fins però sucosos i mantenen l’aroma i gust característics del pernil curat amb DOP. La textura resulta tendra i lleugerament infiltrada en greix blanc rosat, amb tons vermells intensos que criden l’atenció visualment. Cada tall aporta equilibri entre salinitat suau i gust delicat típic del pernil de Terol autèntic.

La presentació en bossa envasada al buit afavoreix la seva conservació i permet degustar-lo en diverses ocasions. És ideal per a esmorzars, entrepans o taules de xarcuteria sense necessitat de preparar grans quantitats d’una sola vegada. Mercadona reforça la seva proposta per a consumidors que busquen practicitat sense perdre l’essència del pernil tradicional.

L’estratègia de Mercadona amb aquest pernil reforça el seu posicionament en productes regionals. Ofereix un pernil de Terol DOP a un preu competitiu comparat amb altres marques premium del mercat. La presència de la marca Mercadona i la paraula pernil a la descripció ajuda a posicionar la cerca en línia de consumidors interessats.

