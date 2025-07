Arriba la felicitat a Lidl amb el moble barat que fa posar vermell Leroy Merlin

Lidl té alguna cosa que s'escola a la seva botiga online sense fer soroll i acaba entre els més venuts en qüestió de dies. No és nou ni rebuscat, però està funcionant com un rellotge suís. Sense grans anuncis ni campanyes, Lidl ho deixa aquí i la gent respon com si feia anys que ho esperava.

Mentre d'altres aposten pel complex, Lidl triomfa amb un bàsic que sembla haver encertat de ple sense alçar la veu. No hi ha misteri, només utilitat ben pensada i a preu ajustat. L'èxit és tal que Lidl ja marca poques unitats i tot apunta que no durarà gaire online.

Pràctic, discret i amb més d'una funció

Hi ha articles que passen desapercebuts fins que t'adones de com resolen bé un problema quotidià i es tornen imprescindibles. Aquest és un d'aquests casos en què disseny i funcionalitat es troben amb un preu assequible. Està entre els més venuts de Lidl i té sentit que s'esgoti tan ràpid veient el que ofereix.

Es tracta d'un tamboret de bany que també serveix per guardar roba, amb un disseny simple i net que encaixa a qualsevol racó. Lidl el ven en tres versions: blanc total, blanc i gris, i blanc amb imitació de fusta clara. El seu disseny discret permet que no destaqui en excés, però sí que compleix una funció essencial d'ordre i comoditat.

Les mesures són de 39 x 52 x 39 centímetres, i el pes total no supera els 4,1 quilos, cosa que en facilita el transport dins de casa teva. A més, ve amb nanses laterals que permeten obrir-lo amb facilitat sense haver de fer esforç. El seient superior està encoixinat, cosa que suma un plus de confort si també s'utilitza per seure.

Està fabricat amb materials resistents que suporten l'ús diari sense espatllar-se fàcilment. El seu interior permet guardar roba bruta, tovalloles o qualsevol altra cosa que vulguis tenir a mà, però fora de la vista. No és casualitat que sigui un dels productes més sol·licitats a la botiga online de Lidl en aquests moments.

Un preu que enganxa i una disponibilitat molt limitada

Lidl ha fixat el preu d'aquest tamboret en 23,99 euros, cosa que suposa una rebaixa considerable respecte al preu original. Abans costava 39,99 euros, així que l'estalvi és notable sense que el producte perdi atractiu. Aquesta promoció l'ha convertit en un autèntic imant per a qui busca solucions funcionals sense gastar de més.

A més del seu preu competitiu, aquest article destaca per tenir doble funció, cosa que multiplica el seu valor real. No només serveix com a seient auxiliar al bany, sinó també com a cistell d'emmagatzematge. Aquesta combinació el converteix en una peça molt pràctica i amb sentit en espais reduïts.

En un moment en què tot s'omple de coses sense lloc, tenir un tamboret així ajuda a mantenir cert ordre. El fet que estigui gairebé esgotat a la web de Lidl confirma que no ha passat desapercebut. Molts ja l'han inclòs a les seves llars, i d'altres s'han quedat esperant la seva reposició.

Qui s'avanci i aconsegueixi comprar-lo s'emporta un bon producte a bon preu i amb garantia d'utilitat. L'oferta encara està disponible a la botiga online, però no per gaire temps segons indica la pròpia web. La demanda segueix alta i les unitats disponibles ja són poques, cosa que reforça el seu caràcter d'oportunitat.

