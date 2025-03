Walmart envia un missatge urgent als Estats Units: Queden tan sols dos dies!

Walmart Inc està a punt de pagar dividends, cosa que ha despertat l'interès de molts inversors. Simply Wall St va informar que en només dos dies, les accions de Walmart cotitzaran ex-dividend. Si desitges rebre aquest pagament, has de comprar les accions abans del 21 de març: el dividend es pagarà el 7 d'abril, ideal per a aquells que busquen ingressos passius.

Què implica la data ex-dividend?

La data ex-dividend és important per als inversors: en aquesta data, els compradors d'accions ja no tenen dret a rebre el dividend. Per als interessats en el dividend de Walmart, la data límit per comprar accions és el 21 de març. Les compres realitzades després d'aquesta data no qualifiquen per al pagament, que s'efectuarà el 7 d'abril.

Detalls del dividend de Walmart

Aquest trimestre, Walmart pagarà 0,235 dòlars per acció. En els últims 12 mesos, la companyia va distribuir un total de 0,94 dòlars per acció. Això representa un rendiment aproximat de l'1,1% basat en el preu actual de les accions de 85,35 dòlars.

Encara que aquest rendiment és relativament baix, continua sent atractiu per a molts inversors que busquen ingressos passius. No obstant això, és important avaluar si Walmart podrà mantenir aquests pagaments de dividends a llarg termini.

Està Walmart en una posició sòlida per pagar dividends?

La capacitat d'una empresa per pagar dividends depèn dels seus beneficis. Si una companyia paga més del que guanya, podria enfrontar dificultats. Walmart té un ràtio de repartiment del 34%, cosa que indica que està pagant una proporció moderada dels seus guanys com a dividends.

A més, va destinar el 53% del seu flux de caixa lliure a dividends en l'últim any. Aquest nivell és sostenible per a la majoria de les empreses que distribueixen dividends. La dada suggereix que Walmart està en una bona posició financera per continuar pagant dividends sense comprometre la seva estabilitat.

El creixement dels beneficis: un factor clau per a la sostenibilitat

El creixement dels beneficis és essencial per garantir la sostenibilitat dels dividends. Walmart ha experimentat un augment del 6,9% anual en els seus beneficis per acció en els últims cinc anys. Aquest creixement constant suggereix que l'empresa ha estat generant valor per als seus accionistes.

Si el creixement dels beneficis continua, Walmart podrà seguir pagant dividends de manera segura. No obstant això, és important destacar que Walmart destina més de la meitat dels seus beneficis a dividends, cosa que podria limitar la seva capacitat per reinvertir en el seu negoci. Si la companyia no pot reinvertir una part significativa dels seus beneficis, és possible que el creixement es desacceleri.

Creixement històric dels dividends de Walmart

Walmart ha augmentat els seus dividends en un promig anual del 3,7% durant els últims 10 anys: aquest creixement en els pagaments és un bon senyal per als inversors. No obstant això, el fet que l'empresa destini una gran part dels seus beneficis a dividends podria limitar la seva capacitat d'augmentar la taxa de creixement en el futur. L'empresa ha aconseguit mantenir aquest equilibri, però ha de continuar monitorant la seva rendibilitat i flux de caixa lliure.

Val la pena invertir en Walmart pels seus dividends?

Walmart ha demostrat ser una empresa fiable pel que fa a pagaments de dividends. Els beneficis per acció han crescut constantment, cosa que ha permès a l'empresa mantenir la seva política de dividends. No obstant això, el ràtio de repartiment relativament alt podria limitar el creixement futur.

El dividend de Walmart és atractiu, però els inversors han de considerar que una part important dels beneficis es destina als pagaments. Si la rendibilitat de l'empresa disminueix o enfronta dificultats financeres, els dividends podrien veure's afectats. Per tant, encara que el dividend actual és atractiu, cal tenir en compte els riscos associats.