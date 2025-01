Confirmat: Aquesta és la marca ‘low-cost’ de mobles que està fent ombra a Ikea

El sector dels mobles a Espanya està en constant evolució. Tradicionalment, Ikea ha estat l'opció més popular per a aquells que busquen mobles funcionals i a bon preu. No obstant això, en els últims anys, ha aparegut una nova competència que està guanyant terreny ràpidament.

Es tracta d'una marca danesa que promet sacsejar el mercat amb la seva oferta accessible i el seu creixement accelerat. Parlem de Jysk, que no només té una proposta atractiva de disseny, sinó que està expandint la seva presència de manera imparable. El 2025, el seu objectiu és obrir més botigues i podria consolidar-se com una alternativa a Ikea.

Jysk, una expansió imparable a Espanya

La marca danesa Jysk està en plena expansió. Durant el primer trimestre del seu exercici fiscal a 2024, la companyia va obrir vuit noves botigues en ciutats clau com Múrcia, Cantàbria, Pamplona, Madrid, Jaén, Granada, Pontevedra i Cadis. Això ha permès a Jysk superar les 150 botigues a Espanya, un assoliment significatiu per a una marca que va arribar el 2009.

Per al 2025, planeja obrir més de 30 noves botigues, centrant la seva expansió en ciutats com Castelló, Huelva, Alacant, Almeria i València. Amb cada obertura, Jysk s'acosta més al seu objectiu d'assolir les 300 botigues a Espanya en els pròxims anys. Així consolidant-se com un competidor seriós en el mercat.

El creixement no només es veu en les botigues, Jysk també està generant nous llocs de treball. Actualment, l'empresa compta amb més de 2.000 treballadors a Espanya i Portugal, i té previst crear 400 nous llocs de treball el 2025.

La proposta de Jysk: qualitat, disseny i preus baixos

Jysk, fundada el 1979 a Dinamarca, ha sabut connectar amb els consumidors gràcies a la seva proposta senzilla. A diferència d'altres marques, Jysk se centra a proporcionar productes funcionals, amb bona qualitat i a preus assequibles. El concepte danès de “hygge”, que busca crear un ambient càlid i acollidor, és una de les claus del seu èxit.

Des de la seva arribada a Espanya, Jysk ha anat guanyant cada vegada més terreny. La seva primera botiga es va obrir a Cartagena el 2009, i des de llavors ha crescut de manera sostinguda. Avui, la marca té més de 3.400 botigues en 48 països, i la seva presència en el mercat espanyol no fa més que expandir-se.

L'empresa també se centra a crear un ambient de treball positiu per als seus empleats, cosa que es tradueix en un equip motivat i compromès. Aquest enfocament en el benestar laboral, juntament amb els seus productes de qualitat, ha permès a Jysk consolidar-se com una marca de referència.

Amb una expansió imparable i una proposta que combina qualitat, disseny i preus baixos, Jysk està donant molt de què parlar. En poc temps, podria convertir-se en una de les principals alternatives a Ikea en el mercat espanyol.