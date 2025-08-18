Ni ou ni pernil: amb la recepta del xef José Andrés, les mongetes tenen millor gust
Una proposta creativa del xef José Andrés transforma un plat quotidià en tota una delícia
Les mongetes verdes formen part de la cuina tradicional a moltes llars. Són saludables, fàcils de preparar i encaixen en infinitat de menús. Tanmateix, el seu sabor suau i la seva textura no sempre convencen tothom.
A la majoria de taules solen aparèixer amb patata, pernil o ou dur per enriquir-les. Combinacions clàssiques que, tot i així, no desperten entusiasme en tots els comensals.
El xef José Andrés vol canviar aquesta imatge amb una recepta diferent. Una proposta senzilla i creativa que les converteix en protagonistes i promet conquerir fins i tot aquells que mai no han estat fans d'aquesta verdura.
Un clàssic amb un nou aire
La idea del cuiner s'inspira en la truita, però trenca amb el que és habitual. No fa servir ou per preparar-la i canvia les guarnicions típiques d'aquesta verdura. Aquí no hi ha ou dur ni pernil, i la presentació s'allunya de la forma tradicional.
El resultat recorda el trinxat català, on la barreja s'aixafa i es daura per fora per crear una crosta cruixent. En aquest cas, les mongetes verdes substitueixen la col i es combinen amb patata per aconseguir un interior cremós i un exterior daurat.
La proposta és flexible i admet variants. Des d'un toc d'herbes aromàtiques fins a espècies suaus o un punt de picant per a qui busqui més intensitat.
Com es prepara?
La recepta parteix de 600 grams de patata i 400 grams de mongeta verda fresca. Les patates es pelen, es tallen a daus d'uns dos centímetres i es couen en aigua amb una mica de sal. Passats uns minuts, s'hi incorporen les mongetes, netes i tallades a trossos, perquè totes dues verdures assoleixin el punt just de cocció.
Mentrestant, s'escalfa una paella ampla amb 5 mil·lilitres d'oli d'oliva verge extra. S'hi posen 2 o 3 llesques fines de cansalada o bacó entreverat i es deixen daurar a foc mitjà. Quan siguin cruixents i hagin deixat anar el seu greix, es retiren i es reserven per a un altre ús o per donar un toc final cruixent.
La barreja ben escorreguda de patates i mongetes s'incorpora a la paella amb el greix calent. S'aixafa lleugerament perquè les patates alliberin el seu midó i ajudin a compactar el conjunt. A poc a poc es forma una mena de “truita vegetal” que recorda el trinxat, amb exterior daurat i cruixent i un interior suau.
Una manera eficaç de conquerir tots els paladars
Amb aquesta tècnica, les mongetes verdes deixen de ser un plat previsible per transformar-se en una proposta amb personalitat. El contrast de textures i el sabor fumat de la cansalada fan que cada mos sigui més atractiu.
Per a qui sempre ha torçat el gest davant d'un plat de mongetes, aquesta recepta és una oportunitat perfecta per reconciliar-s'hi. I per als qui ja les aprecien, una nova manera de gaudir-ne.
És una recepta senzilla i fàcil d'adaptar a qualsevol cuina. Porta el segell d'un xef que sap transformar un ingredient humil en quelcom especial.
