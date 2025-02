Ni Miró ni Martini: aquesta empresa catalana fa un dels millors vermuts del món

El vermut ha ressorgit amb força en els últims anys, convertint-se en una beguda imprescindible per a un bon aperitiu. A Catalunya, aquest costum té una llarga tradició, i fins i tot avui en dia segueix havent-hi noves i sorprenents marques. En aquest sentit, una jove empresa catalana ha cridat l'atenció de tothom per haver aconseguit reconeixement internacional.

Es tracta de Marnuthem, un nou projecte que ha aconseguit captar l'atenció en l'àmbit del vermut. Aquesta marca ha estat guardonada en els World Vermouth Awards 2024, destacant dos dels seus vermuts entre els millors del món. El seu èxit es deu a l'esforç i la dedicació dels seus creadors, Marc Cuenca i Núria Sánchez.

L'origen de Marnuthem: passió i autenticitat catalana

Marnuthem va néixer el 2021, com a resultat d'un projecte personal de Marc Cuenca i Núria Sánchez. La parella, originària de Bell-lloc d'Urgell (Lleida), es va enamorar del món del vi després d'un viatge a La Rioja. A partir d'allà, van decidir començar a crear el seu propi vermut, inicialment només per compartir-lo amb amics i familiars.

El procés va ser completament amateur en els seus inicis, però les bones crítiques els van animar a fer el següent pas. Així va ser com Marnuthem es va llançar al mercat amb una proposta autèntica i local, segons informa La Vanguardia. Des de l'inici, la idea era elaborar vermuts d'alta qualitat, combinant la tradició amb tocs moderns.

El compromís de la marca amb la producció local és clau. Tots els ingredients utilitzats en els seus vermuts provenen de la Noguera, mentre que el vi és de la DO Costers del Segre. A més, l'embotellament es realitza a Barcelona, cosa que reforça encara més la connexió amb Catalunya.

La recepta guanyadora: vermut rosat i blanc semisec

Marnuthem va destacar en els World Vermouth Awards 2024 amb el seu vermut rosat i blanc semisec, reconeguts globalment per la seva qualitat. El vermut rosat és especialment apreciat pel seu delicat aroma floral i les seves notes de fruits del bosc. En tastar-lo, es percep un toc cremós, amb sabors de vainilla i nabiu que el fan únic.

D'altra banda, el vermut blanc semisec ha sorprès per la seva frescor i equilibri. Amb un perfil més cítric, aquest vermut té tocs de fruita tropical i canya de sucre. Al final, una lleugera amargor li dona una personalitat especial, destacant-se d'altres vermuts similars.

Aquest reconeixement ha estat fonamental per al creixement de la marca. Marnuthem preveu augmentar la seva producció en un 50%, assolint més de 1.000 ampolles per tipus de vermut. No obstant això, asseguren que no perdran la qualitat que els caracteritza, mantenint el seu segell autèntic català en cada ampolla.

Marnuthem ha aconseguit consolidar-se com una de les marques més destacades del món del vermut, demostrant que, amb passió i dedicació, una petita empresa catalana pot competir a tot el món. Amb el seu enfocament local i el seu compromís amb la qualitat, Marnuthem continuarà sent un referent per als amants del vermut.