Costco obre noves botigues aquesta mateixa setmana als Estats Units i hi ha sorpreses

Costco ha anunciat plans d'expansió per al 2025, que inclouen 28 noves botigues en els pròxims 12 mesos als EUA. Aquestes obertures estan programades per continuar augmentant la seva xarxa de més de 600 ubicacions als Estats Units. Algunes d'aquestes noves botigues estaran obertes en qüestió de dies, cosa que ressalta el dinamisme i l'agressiva estratègia de creixement de la companyia.

Costco i les seves obertures immediates als Estats Units

Costco només va obrir una botiga nova en el segon trimestre d'aquest any. No obstant això, el seu CEO, Ron Vachris, va revelar que la cadena té “grans plans” per al que resta del 2025.

Les noves obertures inclouen 25 botigues completament noves i tres reubicacions. Aquest pla mostra l'ambició de Costco per continuar enfortint la seva presència als EUA i expandir el seu model de negocis.

Obertures destacades

La primera obertura de la nova sèrie de Costco serà aquest divendres a Brentwood, Califòrnia, i un altre a Highland, Califòrnia, l'endemà. A més, quatre noves ubicacions s'obriran la pròxima setmana. Inclouen una a Sharon, Massachusetts, que serà la botiga número 620 als EUA i la número 900 a nivell mundial.

Les altres tres se situaran al comtat de Genesee (Michigan), Prosper (Texas) i Weatherford (Texas). Aquestes obertures representen un increment en les ubicacions físiques de Costco. A més, també consoliden la seva posició com un dels principals minoristes del món.

Expansió internacional i horaris ampliats

A part de l'expansió als Estats Units, Costco també obrirà noves botigues al Japó i Austràlia el pròxim mes. Aquesta estratègia internacional s'alinea amb els esforços globals de Costco per incrementar la seva presència i atreure nous membres.

A més, la companyia ha ampliat els horaris de les seves estacions de servei als EUA per fer l'experiència de repostatge més convenient per als seus membres. Ara, la majoria de les estacions de gasolina obriran de 6 am a 10 pm entre setmana, i fins a les 7:30 pm els diumenges.

Costco davant el panorama comercial global

Mentre altres minoristes enfronten fallides i tancaments massius de botigues, Costco continua el seu creixement. La companyia es troba entre els tres minoristes més grans del món per ingressos, juntament amb Walmart i Amazon. En contrast amb la tendència negativa en el comerç minorista, Costco continua expandint-se de manera sòlida.

Tendència de tancaments en el sector minorista

S'estima que al voltant de 45,000 botigues físiques podrien tancar en els pròxims cinc anys als EUA, cosa que reflecteix la difícil situació de molts minoristes. El panorama minorista està marcat per una onada de fallides i tancaments de botigues, sent Costco una de les excepcions notables en aquest escenari.

Malgrat aquest context, Costco continua expandint el seu model de vendes de magatzem i manté el seu lideratge en el sector. Els competidors com Walmart, Home Depot i Target estan entre els pocs que també es mantenen forts en aquest clima de canvis.

Competència en expansió

Sam's Club i BJ's, competidors de Costco, també estan en procés d'expansió. Sam's Club planeja obrir 30 noves botigues en els pròxims anys. Mentrestant, BJ's té previst inaugurar entre 25 i 30 noves botigues des del 2026, moltes d'elles a la zona de Dallas-Fort Worth.

La competència en el sector dels magatzems és ferotge, però Costco continua demostrant que el seu model de negoci continua sent exitós. Amb el seu enfocament en oferir productes de qualitat a preus competitius, la companyia continua consolidant-se com una opció preferida per molts consumidors.