Ni Garnier, ni Pantene: Mercadona té el producte que cuida els teus cabells aquest estiu

L'estiu és una de les estacions més agressives per al cabell. El sol, la sal del mar i el clor de les piscines en danyen l'estructura. Per això, triar un bon producte de cura capil·lar es torna imprescindible i Mercadona ofereix una gran solució.

Moltes marques prometen resultats visibles. Tanmateix, no totes compleixen el que anuncien. I aquí és on Mercadona ha aconseguit destacar davant de gegants del sector.

L'opció de Mercadona que recomanen les perruqueres

Mercadona ha aconseguit que un dels seus productes de cura capil·lar es convertís en un bàsic per a l'estiu. Es tracta d'un condicionador que ja compta amb l'aprovació de professionals del cabell. Una perruquera ha explicat per què el recomana a totes les seves clientes en aquesta època de l'any.

El condicionador en qüestió és el Stylius Reparació Total. Està formulat especialment per a cabells danyats o exposats a agressions externes. I el seu preu, inferior als dos euros, el converteix en una opció més que atractiva.

Segons l'experta, aquest condicionador aconsegueix restaurar la fibra capil·lar des del primer ús. Gràcies a la seva combinació d'ingredients nutritius, el cabell recupera suavitat i brillantor. A més, facilita el desembolicat sense apelmaçar.

Per què triomfa a l'estiu el condicionador de Mercadona

Durant els mesos de calor, el cabell pateix molt més que la resta de l'any. L'excés de sol i els banys freqüents eliminen la hidratació natural del cabell. Per això, és fonamental reforçar la rutina amb un condicionador que repari i protegeixi.

La línia Stylius de Deliplus està desenvolupada amb la col·laboració d'estilistes professionals. En aquest cas, el condicionador Reparació Total compleix una funció clara: tornar la vida al cabell castigat. Ho fa sense necessitat d'invertir en tractaments cars.

Té una textura cremosa i un perfum suau. S'aplica fàcilment de mitjos a puntes i actua en només uns minuts. Després de l'esbandida, el cabell es nota més manejable i nodrit.

Un altre punt a favor és la seva fórmula sense silicones. Això el converteix en una alternativa ideal per a qui prefereix productes més respectuosos. A més, és compatible amb tot tipus de cabell.

Aquest estiu, cuidar el cabell no ha de suposar una despesa elevada. Mercadona demostra que és possible accedir a productes eficaços sense renunciar a l'estalvi. I, com en altres casos, aquest condicionador ho ha fet de la mà de Deliplus.

