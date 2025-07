Lidl torna a tombar Primark amb la peça elegant que encantarà la teva filla

La batalla entre les grans cadenes de moda low cost segueix sumant capítols. Aquesta vegada, Lidl ha tornat a col·locar-se al davant amb un producte que ha generat sensació. I ho ha fet amb una proposta econòmica que uneix disseny i funcionalitat.

En el competitiu món de la moda infantil, cada detall compta, i Lidl ha decidit tenir en compte tots i cadascun d'ells. Els pares busquen peces còmodes, segures i assequibles. I si a més el disseny és atractiu, l'èxit està assegurat.

Un vestit de nadó amb segell Disney i preu imbatible

Lidl ha llançat un vestit per a nadó amb llicència oficial de Disney que està conquerint els compradors. El seu preu és un dels seus principals reclams: només 6,99 euros. Una xifra difícil d'igualar fins i tot per rivals com Primark.

La peça està disponible en talles que van des dels 86 fins als 104 cm. És a dir, està pensada per a nadons i nenes d'entre 1 i 4 anys. Una franja d'edat on la comoditat és fonamental.

El vestit destaca pel seu disseny estampat amb personatges de Disney. Segons indica la web de Lidl, hi ha diferents versions amb Minnie Mouse o amb motius inspirats en "El Rei Lleó". Colors suaus, estampats divertits i una estètica infantil molt cuidada.

Lidl sap de comoditat, sostenibilitat i bon preu

No només el disseny crida l'atenció. Aquest vestit està confeccionat amb un 100 % de cotó, cosa que garanteix suavitat i transpirabilitat. Un material especialment adequat per a pells delicades com la dels nadons.

A més, compta amb el certificat OEKO-TEX Standard 100. Això vol dir que no conté substàncies nocives i que compleix amb els estàndards més exigents en matèria tèxtil. Un punt a favor per a qui prioritza la seguretat en la roba infantil.

Un altre avantatge és el seu disseny funcional. Té un pràctic tancament amb botons a l'espatlla, cosa que facilita vestir i desvestir el nadó. També es pot rentar a màquina a 40 °C, cosa que el fa molt pràctic per al dia a dia.

Aquest tipus de peces demostren que Lidl no només competeix en alimentació. La seva línia tèxtil ha guanyat pes en els últims anys. I amb llançaments com aquest, es consolida com una alternativa real davant de gegants del sector.

