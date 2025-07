Ni carbonara, ni barbacoa: aquesta és la millor pizza de Mercadona i val menys de 4 euros

Hi ha nits en què cuinar es torna un esforç. I quan la gana apreta, busquem alguna cosa fàcil, ràpida i que tingui bon gust. Per això les pizzes preparades s'han convertit en una solució recurrent per a moltes famílies.

En aquest terreny, els supermercats ofereixen moltes opcions. Algunes destaquen per la seva massa, d'altres pels seus ingredients. Però només unes poques aconsegueixen l'equilibri perfecte entre sabor, qualitat i preu.

Mercadona i el seu èxit amb els plats preparats

Mercadona ha sabut conquerir el client amb una àmplia gamma de plats llestos per al forn. Entre ells, les seves pizzes refrigerades s'han tornat una de les seccions més visitades. No només per la varietat, sinó per la seva excel·lent relació qualitat-preu.

Cada temporada llança noves versions, però hi ha clàssics que mai passen de moda. Una de les seves pizzes més valorades no és la carbonara ni la de barbacoa. És, sens dubte, la pizza 4 formatges.

La pizza 4 formatges de Mercadona, una de les favorites pel seu sabor i textura

La pizza Hacendado 4 formatges costa només 3,95 euros i està disponible a la secció de refrigerats. La seva massa fina i cruixent combina a la perfecció amb una barreja de mozzarella, emmental, cheddar i formatge blau. El resultat és una pizza saborosa, cremosa i amb una aroma irresistible.

El seu format de 390 grams és perfecte per a un àpat ràpid o un sopar compartit. Només cal preescalfar el forn i en tot just 10 minuts està llesta per gaudir. A més, el seu sabor es manté estable i la seva textura no es torna gomosa en reescalfar-la.

Molts clients destaquen que no embafa, tot i tenir quatre tipus de formatge. La combinació està ben pensada i equilibrada. Es nota que Mercadona ha afinat la recepta per ajustar-se al gust general.

Ideal per compartir o per gaudir sol

És una opció perfecta per a qui busca una pizza de supermercat que no decebi. També és ideal per a sopars improvisats, veure una pel·lícula o sorprendre amb alguna cosa ràpida i saborosa. I tot això sense gastar més de quatre euros.

La massa cruixent aporta un bon contrast amb la cremositat dels formatges. El formatge blau li dona un toc especial sense ser massa fort. Per això agrada tant fins i tot a qui no és fanàtic dels sabors intensos.

A més, ve llesta per enfornar, sense necessitat d'afegir-hi res més. Tot i així, molts també hi sumen ingredients extra: una mica d'orenga, tomàquets frescos o fins i tot una mica més de formatge. Sigui com sigui, el resultat sol convèncer.

Preus i ofertes actualitzats el dia 04/07/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis