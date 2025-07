Avui arriba a Lidl l'invent perfecte per combatre la calor per menys de 6 euros

La calor ha arribat amb força i no dona treva a bona part del país. Les temperatures no paren de pujar i la sensació tèrmica pot ser aclaparadora. Buscar alternatives per refrescar-se s'ha tornat gairebé una necessitat diària.

No tothom es pot permetre aire condicionat. I molts prefereixen solucions més pràctiques, ràpides i portàtils. Per això, cada cop són més populars els petits invents que ajuden a suportar l'estiu.

Lidl aposta pel que és útil i econòmic

La cadena alemanya Lidl ha tornat a encertar amb el seu nou llançament. Un producte barat, senzill i extremadament útil per a qui pateix les altes temperatures. I el millor de tot: està disponible des d'avui a botigues físiques.

Per menys de 6 euros, Lidl ofereix una solució compacta i fàcil d'utilitzar. L'objectiu és clar: refrescar-te en qualsevol moment i lloc. I sense necessitat de cables, endolls ni instal·lacions.

La novetat al seu catàleg és un petit ventilador. Portàtil, recarregable i pensat per acompanyar-te tot l'estiu. El seu disseny pràctic el converteix en un imprescindible per a aquests dies tan calorosos.

El mini ventilador recarregable que s'està esgotant

Aquest mini ventilador de Lidl costa només 5,99 euros i és ideal per portar-lo sempre a sobre. Té un disseny compacte i una nansa extraïble que permet subjectar-lo o penjar-lo amb facilitat. A més, inclou bateria recarregable i es carrega per USB, cosa que el fa encara més còmode.

Està disponible en tres formats diferents per triar: fix, de clip i portàtil. El seu funcionament és senzill, amb un botó d'encesa i apagat a la part frontal. I el millor és que, tot i la seva mida, té potència suficient per refrescar-te en segons.

És perfecte per utilitzar al metro, a l'oficina o durant una passejada. També va genial per a festivals, terrasses o viatges en tren. Cap a la motxilla, la bossa o fins i tot a la butxaca d'una jaqueta lleugera.

Un producte pensat per al dia a dia

El ventilador té una estructura ergonòmica que en facilita l'agafada. No pesa gairebé res, per la qual cosa pot utilitzar-se durant estones llargues sense cansar. I gràcies a la seva bateria integrada, no depèn de piles.

El seu funcionament és silenciós, ideal per a ambients compartits. A més, és una opció sostenible davant de ventiladors més grans o aires condicionats. Consumeixes menys energia i ajudes al medi ambient.

Aquest gadget de Lidl és la solució pràctica que molts buscaven. I el seu preu el fa encara més atractiu. Per això, no és estrany que s'esgoti en pocs dies.

