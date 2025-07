Avui arriba a Lidl l'electrodomèstic que et canviarà la vida per 4 rals: s'esgotarà

Lidl ho torna a fer i posa a la botiga una cosa tan simple com necessària, sense adorns ni promeses buides. No té llumetes, ni pantalla tàctil, ni connectivitat moderna ni falta que li fa. És d'aquells bàsics de Lidl que no criden des del prestatge, però acaben salvant-te el dia sense que te n'adonis.

És petit, pràctic i té aquell punt d'humilitat que tant agrada a Lidl quan treu el que realment importa. No pretén reinventar res, però encaixa a la rutina com si fes anys que hi fos. Lidl li treu el drama al quotidià i ho resol amb una cosa que costa menys que omplir el dipòsit del cotxe.

Una ajuda diària que no necessita instruccions

Arriba avui a les botigues de Lidl un petit electrodomèstic pensat per a qui busca rapidesa sense renunciar a funcions bàsiques. És compacte, discret i fàcil d'utilitzar gràcies a dos comandaments mecànics amb els quals s'ajusta temps i potència sense mirar el manual. El seu disseny no destaca per l'estètica, però encaixa a qualsevol cuina sense ocupar massa i amb una presència que no molesta ni desentona.

Té sis nivells de potència que permeten escalfar o descongelar segons el que es necessiti en cada moment del dia. La potència màxima és de 700 W, més que suficient per a tasques bàsiques sense sobrecarregar el consum elèctric a casa. A més, el temporitzador de fins a 30 minuts amb senyal acústica resulta molt útil per evitar oblits mentre es fan altres coses.

Ve equipat amb un plat giratori de vidre que garanteix una cocció més homogènia en qualsevol recipient estàndard. El seu interior ofereix una capacitat de 17 litres, cosa que permet introduir plats mitjans sense haver de fer malabars. És un format que s'adapta bé a rutines senzilles, sense funcions extra però amb tot el necessari per al dia a dia.

Funciona amb un voltatge estàndard de 220-240 V i té una potència d'entrada de 1100 W, l'habitual en aparells d'aquest tipus. Les seves mesures són de 44,6 x 24,1 x 35,9 cm, cosa que el fa adequat per a taulells petits o cuines amb poc espai. Amb tot això, és fàcil entendre per què Lidl segueix apostant per aquest model, sense complicar-se amb novetats innecessàries.

Un microones de Lidl que compleix i no trenca la butxaca

El preu és un dels grans atractius: costa només 47,99 euros, cosa que el converteix en una opció econòmica davant d'altres models. Per aquest preu, no es pot demanar més: escalfa, descongela i ho fa amb una eficàcia raonable per a la seva gamma de potència. Lidl l'ofereix com una solució senzilla per a l'ús diari, sense floritures i pensat per a qui prioritza allò funcional.

No té pantalla digital ni funcions avançades, però aquesta és precisament la seva avantatge davant d'altres models més complexos. No hi ha menús complicats ni necessitat de consultar manuals: n'hi ha prou amb girar el comandament, esperar i menjar. Això el converteix en una bona elecció per a persones grans, pisos d'estudiants o qui vol una cosa que simplement funcioni.

A nivell de materials, la seva estructura és bàsica, però resistent, amb acabats senzills que compleixen amb el que s'espera en aquest rang. El plat giratori de vidre és fàcil de netejar i l'interior admet una passada ràpida amb un drap després de cada ús. No té recobriments especials ni programes de neteja, però tampoc els necessita si s'utilitza amb regularitat i cura.

Lidl sol llançar aquest microones de manera puntual i la seva disponibilitat és limitada, així que convé no pensar-s'ho massa. És un d'aquells productes que no criden l'atenció fins que es proven i es converteixen en imprescindibles. No hi ha promeses exagerades, només un aparell útil que fa bé la seva feina i que s'aconsegueix per menys de cinquanta euros.

