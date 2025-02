Arriba la felicitat a Mercadona amb el peix que torna bojos els clients: arrasa

Mercadona ha incorporat a la seva secció de peixateria porcions de rap blanc descongelat, una opció pràctica per a aquells que busquen menjar més peix. Amb una carn ferma i un sabor suau, aquest peix és ideal per a multitud de receptes. A més, el seu format en porcions facilita la seva preparació sense necessitat de manipulació extra.

Així és el nou rap de Mercadona

Les porcions de rap blanc descongelat de Mercadona venen llestes per cuinar, cosa que estalvia temps a la cuina. Per garantir-ne la frescor, és important conservar-les entre 0°C i 4°C i consumir-les en un termini màxim de 24 hores un cop obert l'envàs. A més, es recomana obrir la safata cinc minuts abans de cuinar-lo perquè el peix assoleixi la temperatura ideal.

El producte conté espines, per la qual cosa s'ha de manipular amb precaució en cuinar i servir. A més, és imprescindible cuinar-lo abans de consumir-lo, ja que no està llest per ser ingerit en cru. Aquests detalls asseguren una experiència segura i satisfactòria per al consumidor.

Aquest nou format de 300 grams és perfecte per preparar plats per a dues o tres persones. La presentació en porcions evita la necessitat de netejar o trossejar el peix, cosa que en simplifica l'ús a la cuina. El seu preu és de 8,38 euros, cosa que el situa com una opció assequible dins dels peixos blancs de qualitat.

Gràcies a la seva versatilitat, el rap pot utilitzar-se en diverses preparacions, des de guisats tradicionals fins a receptes més lleugeres i modernes. La seva textura ferma permet que mantingui la seva consistència després de la cocció, assegurant un resultat deliciós en cada plat.

Idees per preparar el rap a casa

Aquest peix és una opció ideal per preparar guisats amb verdures, combinant-lo amb patates, pastanaga i pèsols. Cuinat amb un brou lleuger, es converteix en un plat reconfortant i nutritiu, ideal per a qualsevol època de l'any. Un toc de vi blanc o brou de peix en realçarà el sabor sense necessitat d'ingredients complicats.

Per a aquells que prefereixen opcions més lleugeres, el rap a la planxa o al forn és una alternativa senzilla i deliciosa. Un marinat amb llimona, all i julivert pot intensificar-ne el sabor sense sumar calories extra. Acompanyat d'una amanida fresca o un saltat de verdures, es converteix en un àpat equilibrat i fàcil de preparar.

Una altra opció interessant és utilitzar-lo en broquetes, intercalant trossos de peix amb pebrots, ceba i tomàquets cherry. Cuinat a la graella o al forn, és una elecció perfecta per a sopars ràpids i saludables. Aquestes broquetes poden servir-se amb arròs o quinoa per a un àpat complet i nutritiu.

Per als amants de les receptes més sofisticades, el rap en salsa verda és una preparació tradicional que mai falla. Combinat amb cloïsses i un bon sofregit, aquest plat és una opció deliciosa per a ocasions especials. La seva textura i sabor permeten que absorbeixi bé les aromes i es converteixi en el protagonista del menú.

Preus i ofertes actualitzats el dia 30/01/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis