Ni 10 $, ni 50 milions $: El cèntim de blat de Lincoln valorat en 83 milions $

El món de la numismàtica ha fascinat col·leccionistes de tot el món, que busquen monedes que no només tenen valor econòmic, sinó també històric. Les monedes més valuoses solen ser aquelles que sorgeixen per errors de fabricació o per tenir un disseny únic. Entre aquestes, n'hi ha una que destaca pel seu sorprenent valor, aquesta moneda, encara que sembla una peça comuna, ha captivat l'atenció de molts, a causa de la seva rara versió, encara en circulació.

El Lincoln Wheat Penny ha estat part de la història dels Estats Units des de la seva introducció el 1909. No obstant això, és una variació particular d'aquest penny la que ha guanyat un valor significatiu amb el temps. Aquesta peça s'ha convertit en una icona en el món de la numismàtica per ser una de les monedes més cares mai valorades.

L'origen del Lincoln Wheat Penny

La història del Lincoln Wheat Penny comença el 1909, quan es va introduir com una manera de commemorar el centenari del naixement d'Abraham Lincoln. Va ser dissenyat per l'artista Victor David Brenner, que va plasmar el rostre del president en l'anvers de la moneda.

En el revers, es troben dues espigues de blat, que simbolitzen l'agricultura del país i la connexió dels Estats Units amb la seva producció agrícola. Aquest disseny va estar en circulació fins al 1958, quan va ser reemplaçat pel disseny del Lincoln Memorial, que commemora la vida del president.

El que realment fa interessant aquesta moneda no és el seu disseny, sinó una sèrie d'errors que van ocórrer durant la Segona Guerra Mundial. El 1943, a causa de l'escassetat de coure, la Casa de la Moneda va fabricar els cèntims amb acer recobert de zinc.

No obstant això, alguns planchets de bronze van quedar accidentalment a les premses, la qual cosa va donar lloc a una petita quantitat de monedes de bronze. Aquestes monedes, conegudes com les "monedes de bronze de 1943", es van convertir ràpidament en una de les peces més buscades pels col·leccionistes.

La raresa del cèntim de bronze de 1943

El Penny de Bronze de 1943 és sens dubte la variant més valuosa del Lincoln Wheat Penny. La seva raresa és el que la fa tan atractiva per als col·leccionistes, ja que només uns pocs exemplars han sobreviscut fins al dia d'avui. A més, el seu valor ha augmentat a causa del seu error de fabricació i a la significativa importància històrica de l'any en què va ser creada, en plena Segona Guerra Mundial.

Una de les característiques més fàcils d'identificar d'aquestes monedes rares és el seu material. Mentre que els cèntims de 1943 normals van ser fabricats amb acer recobert de zinc, les monedes de bronze conserven el color vermellós del coure. Un simple test amb un imant pot ajudar a diferenciar-les, ja que les monedes de bronze no són atretes per l'imant, a diferència de les d'acer.

A causa de l'escassetat d'aquestes monedes de bronze, el seu valor ha assolit preus exorbitants. Una d'elles es va vendre el 2010 per més de 1,7 milions de dòlars, i avui el seu valor podria superar els 83 milions. Això les converteix en un veritable tresor dins del món de la numismàtica.