Alerta a Chase Bank: comunicat urgent als clients als Estats Units

Avui dia és més fàcil que mai gestionar els nostres diners, gràcies a la banca en línia. Ara bé, també existeixen amenaces que són imperceptibles, perquè els delinqüents també es modernitzen per enganyar. Per això, és fonamental reconèixer els senyals d'alerta i evitar ser una de les persones que cauen en enganys i perden diners.

Afortunadament, bancs com Chase Bank estan prenent mesures proactives per protegir els seus clients. Amb les tàctiques de frau en constant evolució, Chase Bank està alertant i educant els titulars de comptes sobre les amenaces més comunes. Aprendre com funcionen aquests delictes és la millor manera d'evitar caure en una trampa financera.

Chase Bank adverteix sobre els riscos digitals més comuns

Chase Bank ha identificat un augment en les falsificacions de compres a internet, on els delinqüents publiquen descomptes increïbles de marques reconegudes. Creen llocs web falsos que imiten els minoristes legítims i enganyen els compradors perquè paguin amb plataformes de pagament digital. Una vegada realitzada la transacció, el producte mai arriba i els estafadors desapareixen amb els diners.

Un altre engany involucra falsos serveis d'assistència tècnica, les víctimes reben una alerta emergent al seu ordinador, indicant que el seu sistema ha estat hackejat. El missatge sembla legítim i els insta a trucar a una “línia de suport”. L'estafador obté accés remot al dispositiu de la víctima i la convenç d'iniciar sessió al seu compte bancari, robant així els seus diners.

Chase Bank protegeix els seus clients del frau

Per combatre aquests enganys, Chase Bank està reforçant les seves mesures de seguretat i educant els usuaris sobre com identificar activitats sospitoses. El banc recomana que els usuaris sempre escriguin directament l'adreça web del comerç en lloc de fer clic en anuncis. A més, s'aconsella evitar pagar amb plataformes digitals en compres en línia, a menys que el venedor sigui completament fiable.

Quant a les trampes de suport tècnic, Chase Bank adverteix que mai facin clic en alertes emergents ni atorguin accés remot als seus dispositius. Si algú sospita que ha estat víctima d'una estafa, la millor opció és contactar directament amb el seu banc per verificar qualsevol transacció sospitosa. Mantenint-se informats i seguint les recomanacions de seguretat de Chase Bank, els clients poden protegir-se del frau i mantenir els seus comptes segurs.