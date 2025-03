Ningú coneixia aquest menjar de Lidl i ara tothom el vol: exquisit i per 3 euros

Lidl continua ampliant la seva oferta gastronòmica amb productes internacionals que delecten els seus clients. A partir de demà, la cadena alemanya introdueix una especialitat de la cuina turca que promet conquerir els paladars més exigents. Aquest llançament se suma a l'estratègia de Lidl d'acostar sabors del món a les seves botigues, oferint qualitat i autenticitat en cada producte.​

Una joia de la gastronomia turca arriba a Lidl

La cuina turca és reconeguda per la seva riquesa i diversitat de sabors i entre les seves múltiples delícies, destaca una preparació que combina tradició i sabor en cada mos. Aquest menjar, popular als carrers de Turquia, és apreciat per la seva versatilitat i deliciós farciment. Es tracta del pide, una espècie de pizza turca que ara estarà disponible a Lidl.​

El pide és una massa allargada i plana, similar a una pizza, però amb característiques pròpies que la fan única. La seva base és suau per dins i lleugerament cruixent per fora, cosa que proporciona una textura inigualable. Aquest plat és una mostra de la riquesa culinària de Turquia i de com la simplicitat dels seus ingredients pot resultar un èxit.​

Lidl oferirà tres varietats de pide per satisfer tots els gustos: farcit de boví, formatge i pollastre. Cadascuna d'aquestes opcions ha estat seleccionada per brindar una experiència autèntica i deliciosa. A més, la seva preparació és senzilla i ràpida, ideal per a aquells que busquen un menjar saborós sense complicacions.​

El preu de cada pide és de 2,99 euros, cosa que el converteix en una opció accessible per a aquells que desitgin explorar nous sabors. És important destacar que aquest producte estarà disponible només per temps limitat. Per això mateix, es recomana aprofitar l'oportunitat per degustar-lo.​

Varietats per a tots els gustos

La versió de boví està pensada per a aquells que busquen un sabor més robust i tradicional. El farciment de carn de boví, amanit amb espècies típiques de la regió, ofereix una experiència culinària completa. És una opció perfecta per a aquells que gaudeixen de sabors intensos i autèntics.​

Per als amants del formatge, Lidl presenta una versió que combina diferents tipus de formatges fosos. Aquesta opció és ideal per a aquells que busquen una experiència més suau però igualment deliciosa. La barreja de formatges proporciona una textura cremosa que es complementa perfectament amb la massa del pide.​

L'opció de pollastre és una alternativa lleugera però plena de sabor. El farciment de pollastre, combinat amb espècies i vegetals, ofereix una experiència equilibrada i saborosa. És una excel·lent elecció per a aquells que prefereixen carns blanques sense sacrificar el gust.​

Cadascuna d'aquestes varietats ha estat elaborada seguint receptes tradicionals, garantint així una experiència autèntica. Lidl s'ha assegurat de mantenir l'essència de la cuina turca en cada producte. D'aquesta manera, permet als seus clients gaudir de sabors internacionals sense sortir de casa.​

Un plat molt fàcil de preparar a casa

Un dels avantatges del pide és la seva facilitat de preparació, ja que sent un producte congelat, només requereix uns minuts al forn per estar llest. Això el converteix en una opció pràctica per a menjars ràpids o sopars improvisats. A més, la seva versatilitat permet acompanyar-lo amb diferents guarnicions, com amanides fresques o salses al gust.​

La massa del pide és suau i esponjosa, cosa que contrasta perfectament amb el farciment saborós. Aquesta combinació de textures i sabors fa que cada mos sigui una experiència única. A més, la seva forma allargada i oberta permet que el farciment es distribueixi de manera uniforme, garantint així l'equilibri perfecte en cada porció.​

És important esmentar que, sent un producte d'edició limitada, estarà disponible a les botigues Lidl només per un temps determinat. Per això, es recomana als interessats acudir a la seva botiga més propera a partir de demà. Així s'asseguraran no perdre l'oportunitat de provar aquesta delícia turca.​

Lidl continua sorprenent els seus clients amb productes internacionals d'alta qualitat. La incorporació del pide al seu catàleg és una mostra més del seu compromís per oferir varietat i autenticitat en cadascun dels seus productes. No perdis l'oportunitat de degustar aquesta exquisidesa de la cuina turca per només 2,99 euros.

