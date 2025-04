El millor set per a la primavera és a Carrefour a preu de riure: Ikea, KO

Carrefour sap que els espais a l'aire lliure es converteixen en el refugi perfecte durant els dies assolellats. Trobar el mobiliari adequat, que sigui còmode, resistent i a bon preu, pot ser un repte. No obstant això, la cadena ha llançat una solució pensada per a aquells que desitgen gaudir del seu jardí o terrassa sense fer una gran inversió.

Estil, comoditat i resistència per al teu espai exterior

El conjunt de jardí de Carrefour inclou una taula i dues butaques, totes amb un disseny elegant i modern en color grafit. Fet de plàstic resistent, aquest conjunt està pensat per suportar tant el pas del temps com les condicions de l'exterior. Les butaques són còmodes i perfectes per relaxar-se, mentre que la taula és prou espaiosa per gaudir de menjars a l'aire lliure.

L'estructura de plàstic no només és duradora, sinó que també facilita el seu manteniment, ja que n'hi ha prou amb un drap humit per mantenir-lo net i llest per utilitzar. La taula compta amb unes mesures de 69 cm de llarg, 60 cm d'ample i 56 cm d'alt. Les butaques, per la seva banda, mesuren 66 cm de llarg, 62 cm d'ample i 72 cm d'alt.

Aquest conjunt està dissenyat per oferir la màxima comoditat en qualsevol moment del dia. El seu elegant color grafit el converteix en una peça versàtil que combina amb gairebé qualsevol estil de decoració exterior. Això el fa encara més atractiu per a aquells que busquen un mobiliari que s'adapti fàcilment al seu espai.

A més, el seu disseny lleuger permet moure'l d'un lloc a un altre amb facilitat, cosa que et dona la flexibilitat de reorganitzar el teu jardí o terrassa segons ho desitgis. Ja sigui per a un àpat en família, una tarda de relax o una reunió amb amics. Aquest conjunt de jardí de Carrefour està pensat per oferir-te la millor experiència a l'aire lliure.

Qualitat i preu per renovar el teu jardí o terrassa

Aquest conjunt de jardí de Carrefour està disponible a un preu rebaixat de només 75 euros. Es converteix en una de les millors opcions del mercat per a aquells que busquen qualitat a bon preu. Malgrat el seu preu assequible, aquest conjunt no escatima en qualitat ni disseny, oferint una opció econòmica per gaudir del teu jardí o terrassa.

El conjunt està disponible únicament a la seva pàgina web, cosa que et permet comprar-lo de la manera més còmoda. L'opció de compra en línia és especialment convenient per a aquells que prefereixen realitzar les seves compres des de casa, sense necessitat de desplaçar-se. També pots optar per la recollida a la botiga, cosa que et permetrà obtenir el teu producte de forma ràpida i senzilla.

La gran demanda d'aquest conjunt ha fet que sigui molt popular entre els clients, sent un gran reclam per a molts d'ells. Si prefereixes la comoditat de comprar en línia, pots fer la teva comanda des de la pàgina web de Carrefour. En tan sols uns clics ja tindràs llest la teva comanda.

A través d'aquesta promoció, Carrefour continua oferint solucions pràctiques i assequibles per renovar la teva llar. Aquest conjunt de jardí és un clar exemple de com és possible gaudir d'un mobiliari de qualitat sense haver de fer una gran inversió. No et perdis l'oportunitat d'aconseguir aquest producte i aprofitar l'oferta disponible.

