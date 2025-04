Qui és Miguel Arrufat, el propietari de la UNIR que ja està entre els més rics del món

En un món on els diners semblen ser el motor que mou moltes ambicions, alguns aconsegueixen destacar-se d'una forma rotunda. Miguel Arrufat, el propietari de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), és un d'aquests exemples. La seva història no és només un èxit empresarial, sinó també d'esforç i visió en un sector tan competitiu com l'educació.

Als seus 63 anys, ha aconseguit posicionar-se entre els empresaris més rics del món, en el número 2.479 de la llista Forbes. A més, és el quart català més ric de la llista. La seva fortuna prové de la seva empresa Proeduca Altus, la matriu de la UNIR, un projecte que ha revolucionat l'educació a distància.

La gènesi de la UNIR i el seu creixement

El 2008, Miguel Arrufat va decidir emprendre un ambiciós projecte: competir en el negoci de l'educació a distància. Juntament amb Carlos Mayor Oreja, exconseller de la Comunitat de Madrid, va fundar la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR). Volien oferir una alternativa a les universitats tradicionals, aprofitant l'auge de la formació en línia; si bé no va ser fàcil, a poc a poc, la universitat va anar guanyant terreny.

La UNIR va guanyar prestigi a Espanya, Amèrica Llatina i els Estats Units, i avui en dia té una facturació anual d'aproximadament 300 milions d'euros. Això ha estat possible gràcies a una combinació d'estratègia, inversió en tecnologia educativa i un model de negoci que va saber adaptar-se a les noves demandes del mercat.

Proeduca Altus, l'empresa matriu da la UNIR, ha estat clau en l'expansió d'aquest model educatiu. Actualment, Arrufat posseeix més del 80% de la companyia, cosa que li permet consolidar-se com una de les persones més riques de tot el país.

Els obstacles que ha hagut de superar en el camí de l'èxit

Malgrat tot l'èxit, el camí no ha estat fàcil; la UNIR ha enfrontat moltes controvèrsies, especialment pel que fa a les seves condicions laborals. Exprofessors de la universitat han criticat els salaris baixos i les condicions de treball desfavorables, llançant crítiques a la institució.

No obstant això, naturalment no han estat tot crítiques. La UNIR s'ha involucrat en moltes innovacions, com el desenvolupament del Monitor de l'Odi, una plataforma científica finançada pel Ministeri de Ciència. Aquesta creativa eina mesura les expressions d'odi als mitjans digitals a Espanya, cosa que posa a UNIR al centre de la innovació educativa i social.

Miguel Arrufat ha aconseguit construir un imperi educatiu que ha transformat el panorama de l'ensenyament en línia a Espanya. Encara que no ha estat exempt de polèmiques, el seu èxit és innegable. Amb un patrimoni estimat en 640 milions d'euros, la seva història és la prova que, en el món actual, l'educació pot ser tan lucrativa com qualsevol altre negoci.