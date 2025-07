Mercadona triomfa amb el seu nou pica-pica que agrada a tothom: una delícia de 2 euros

Mercadona torna a marcar territori amb un llançament que no està passant desapercebut als seus lineals. La gent el troba, el prova i repeteix sense pensar-s'ho dues vegades. Alguna cosa té que Mercadona ha tornat a encertar amb una cosa tan simple com efectiva

Cada cert temps, Mercadona es treu de la màniga una d'aquestes idees que acaben a totes les neveres. Aquesta vegada no ha fet soroll, però està en boca de tothom. Mercadona ha trobat l'equilibri perfecte entre sabor, format i comoditat

Mercadona llança un nou embotit que no passa desapercebut

Als lineals de xarcuteria ja comença a notar-se un canvi. Mercadona ha afegit a la seva oferta un producte pensat per a qui cuida el que compra. Es tracta d'un embotit que combina qualitat, sabor i presentació pràctica

El primer que crida l'atenció és el seu format en llesques fines, a punt per consumir. Està elaborat amb un 96,8% de carn de porc, una cosa poc habitual en productes d'aquest tipus. El resultat és un sabor intens i suau alhora, amb una textura que es desfà en menjar

Mercadona ha decidit apostar per aquest producte com a part de la seva línia Hacendado. No ho fa per caprici, sinó perquè sap que els consumidors busquen qualitat a bon preu. L'envàs conté 200 grams i costa 2,50 euros, el just per a un caprici ben pensat

Tot i que ja ha aparegut a moltes botigues, la seva distribució encara és gradual. No està disponible a tots els supermercats, però és qüestió de dies que ho estigui. És probable que es converteixi en un dels més buscats de la secció de xarcuteria

La mortadel·la italiana de Mercadona amb un alt percentatge de carn

Aquest nou llançament s'anomena mortadel·la italiana Hacendado i arriba amb ganes de marcar diferència. No és la típica mortadel·la de sempre, sinó una versió més cuidada i amb inspiració italiana. Està pensada per a qui valora els productes simples, però ben fets i amb ingredients clars

L'alt contingut en carn de porc li dona un avantatge davant de moltes altres opcions similars. Això es nota tant en el sabor com en la textura, sense necessitat de molts més afegits. Porta espècies, aromes i conservants, però en proporcions força moderades

Ve en un envàs de plàstic rígid que permet tancar-lo després del primer ús. Això ajuda a conservar el producte en bones condicions durant diversos dies. Un cop obert, es recomana consumir-lo en un màxim de 48 hores

El preu de 2,50 euros per 200 grams la situa en una gamma assequible, sense perdre qualitat. És un producte que pot usar-se tant per a entrepans com per a plats més elaborats. En resum, Mercadona ha llançat una mortadel·la que compleix el que promet sense complicacions

Preus i ofertes actualitzats el dia 18/07/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no se'n fa responsable dels possibles canvis