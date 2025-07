És irresistible: la delícia de Mercadona que triomfa per només 2,50 euros a l'estiu

Mercadona ha sorprès tothom amb una nova proposta que està deixant empremta. Es tracta d'una opció ràpida que ha conquerit aquells que busquen alguna cosa diferent sense complicar-se la vida. Aquest llançament està guanyant cada vegada més espai a les cuines.

Amb ingredients frescos i un toc especial, la nova opció de Mercadona promet ser una de les preferides en les pròximes setmanes. Ideal per a qui busca alguna cosa senzilla, saborosa i sobretot, accessible. La sorpresa està servida.

Una opció saludable i saborosa per a qualsevol ocasió

Mercadona ha llançat un nou producte que està donant molt de què parlar entre els consumidors. Aquesta novetat es presenta com una alternativa interessant per a aquells que busquen alguna cosa diferent de la seva dieta. La combinació d'ingredients frescos i una preparació senzilla fa que aquest producte sigui ideal per a qualsevol moment del dia.

El nou llançament és una hamburguesa de verdures amb un toc de formatge Gouda. Amb ingredients com bròquil, espinacs, pebrot vermell escalivat i ceba escalivada, es presenta com una opció nutritiva i deliciosa. La barreja d'aquests ingredients li dona un sabor únic que podria sorprendre fins i tot als qui no són grans amants de les verdures.

El tomàquet rehidratat és un altre dels ingredients clau d'aquesta hamburguesa, aportant un sabor intens que complementa perfectament la resta d'ingredients. I, per descomptat, el formatge Gouda, que afegeix cremositat i un toc de suavitat, fa que tot es barregi de manera harmoniosa. Aquests ingredients no només ofereixen sabor, sinó que també estan plens de beneficis nutricionals.

Pel que fa a la preparació, és un producte molt fàcil de cuinar. Pots fer-ho a la paella, cuinant cada costat durant 3-4 minuts a foc mitjà, o si prefereixes alguna cosa més ràpida, a l'airfryer. Aquesta opció és perfecta per a qui busca rapidesa sense sacrificar sabor ni qualitat en el menjar.

Fàcil de preparar i amb un preu assequible

Un dels grans avantatges d'aquesta hamburguesa de Mercadona és que resulta molt fàcil preparar-la. El temps de cocció és curt, cosa que la converteix en una opció perfecta per a aquells dies en què es busca un àpat ràpid. A més, es pot adaptar fàcilment als gustos personals, amb dos mètodes de cocció possibles.

El preu també és un factor atractiu. Cada safata, que conté dues hamburgueses de 100 grams cadascuna, costa només 2,50 euros. Això la converteix en una opció econòmica per gaudir d'un àpat saludable sense haver de gastar molts diners.

La relació qualitat-preu és una de les característiques més destacades d'aquest producte. Per un preu accessible, pots gaudir d'una hamburguesa amb ingredients frescos i naturals. A més, el fet que estigui disponible a Mercadona en facilita encara més l'adquisició.

Cal destacar que, si bé aquesta hamburguesa de verdures amb formatge és una opció ràpida i econòmica, no perd en sabor ni en qualitat. Els ingredients frescos i la preparació senzilla la converteixen en una opció ideal per a qualsevol.

Preus i ofertes actualitzats el dia 17/07/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis