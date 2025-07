Avui arriba a les botigues de Lidl un producte ideal per al cotxe: promet esgotar-se

Lidl torna a col·locar a les seves prestatgeries un d'aquells invents que no fan soroll, però marquen la diferència. És petit, útil i està pensat perquè el teu cotxe funcioni una mica millor cada dia. No té pantalles, no ocupa espai i, amb tot, pot fer-te el trajecte força més còmode.

A Lidl saben que al cotxe cada detall compta, i per això recuperen un dels seus clàssics més pràctics. Un bàsic discret que suma comoditat sense complicar-se la vida. Costa poc, pesa menys i es nota molt.

L'accessori que molts conductors necessitaven

Hi ha petits gestos que milloren molt l'experiència de conduir, sobretot quan es tracta de mantenir el mòbil a la vista. Alguns l'utilitzen com a GPS, d'altres per escoltar música o rebre trucades. Per a tots ells, avui arriba a Lidl una eina pràctica, econòmica i compatible amb la majoria de smartphones actuals.

Es tracta d'un suport amb carregador inclòs que ja està disponible a les botigues físiques de Lidl per 4,99 euros. Un accessori senzill, però útil, que combina dues funcions en un sol dispositiu. D'una banda, subjecta el telèfon de manera segura; de l'altra, el manté carregat mentre estàs en moviment.

Aquest suport és compatible amb mòbils d'entre 53 i 93 mil·límetres d'amplada, de manera que abasta des de models compactes fins als més grans. Té una rotació d'aproximadament 40 graus que permet ajustar l'angle. A més, compta amb un botó d'alliberament ràpid, cosa que facilita molt la manipulació en entrar o sortir del cotxe.

No necessites ventoses ni adhesius, ja que es fixa fàcilment a la reixeta de ventilació, i a més el seu disseny és discret, de color negre i amb acabats sobris. El dispositiu ve amb un cable USB d'1 metre amb connector micro-USB i adaptador USB-C. I gràcies als ports USB-A i USB-C del carregador, pots utilitzar-lo amb diferents models i marques.

Un suport pensat per simplificar els viatges en cotxe

Qui passa moltes hores al volant sap que un bon suport marca la diferència. Aquest model de Lidl no només manté el mòbil a la vista, també evita que perdis càrrega en trajectes llargs. Tenir ports de càrrega dobles és un avantatge, sobretot si viatges amb algú que també necessita endollar el seu dispositiu.

Amb el seu sistema d'ancoratge directe a la reixeta, no cal preocupar-se perquè caigui en corbes o frenades. El botó d'alliberament està pensat per a fer-lo servir amb una sola mà, de manera intuïtiva i ràpida. A més, com que és giratori, pots posar el telèfon en horitzontal o vertical segons ho necessitis.

Molts suports del mercat tenen preus més alts i no inclouen el carregador ni el cable. Aquí Lidl torna a apostar per un producte ben pensat, funcional i sense apujar el cost. La relació qualitat-preu és una de les claus del seu èxit en aquest tipus d'accessoris.

Això sí, només està disponible fins a exhaurir existències, cosa força habitual en aquest tipus de productes, tant a botiga física com en línia. Si acostumes a fer servir el mòbil al cotxe, pot ser un bon moment per fer-te'n amb un. I a més, per només 4,99 euros.

