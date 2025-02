Mercadona sorprèn amb un nou menjar que t'encantarà: bogeria per 1 euro

Mercadona amplia la seva oferta de postres amb una deliciosa novetat: unes postres làcties inspirades en el clàssic pastís de pastanaga. Aquest producte, sota la marca Hacendado, ja està disponible a les seccions de refrigerats de les seves botigues. Amb un format pràctic i un sabor que evoca la rebosteria tradicional, promet convertir-se en el preferit de molts.

Característiques de les noves postres de Mercadona

Les postres làcties Carrot Cake de Mercadona es presenten en un pack de dues unitats, cadascuna de 90 grams, sumant un total de 180 grams per paquet. El seu preu és d'1,70 euros, oferint una opció assequible per als amants de les postres. Aquest producte està elaborat per Postres Làctics Romar S.L., ubicada a Catadau, València.

Aquestes postres es componen de dues capes distintives, començant per una crema de formatge que imita el glacejat típic del pastís de pastanaga. La inferior conté una barreja que inclou pastanaga confitada, aportant una textura i sabor que recorden al bescuit original. És important destacar que el producte és lliure de gluten, sent apte per a persones celíaques.

Quant al seu valor nutricional, cada terrina de 90 grams aporta aproximadament 212 calories. Conté 13,3 grams de greixos, dels quals 8,9 grams són saturats, 19,1 grams d'hidrats de carboni (17,2 grams de sucres), 3,7 grams de proteïnes i 0,34 grams de sal. Són unes postres energètiques, ideal per gaudir en moments puntuals.

Gaudint de les postres làcties Carrot Cake

Aquestes postres estan llestes per consumir directament des de la nevera. El seu format individual el fa perfecte per portar i gaudir en qualsevol moment del dia, ja sigui com a postres després d'un àpat o com a berenar. Per a aquells que desitgin personalitzar la seva experiència, es pot afegir un polsim de canyella en pols o acompanyar-lo amb fruits secs per potenciar el seu sabor.

La combinació de la crema de formatge amb la base de pastanaga ofereix un equilibri entre dolçor i acidesa, replicant fidelment el perfil de sabor del pastís de pastanaga tradicional. La textura és suau, amb petits trossos de pastanaga que aporten un contrast agradable al paladar.

Mercadona continua innovant en la seva línia de postres, oferint opcions que fusionen la tradició amb la comoditat dels formats moderns. Aquestes noves postres làcties és una mostra d'això, brindant als consumidors una manera senzilla i deliciosa de gaudir de sabors clàssics.

Per a aquells que busquen una alternativa ràpida i saborosa al pastís de pastanaga casolà, aquestes postres de Mercadona es presenten com una opció ideal. El seu equilibri de sabors i el seu pràctic format el converteixen en una elecció encertada per satisfer antulls dolços en qualsevol moment.

