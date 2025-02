El caprici de Dia que et soluciona els sopars per només 3 euros: els teus fills al·lucinaran

Dia continua apostant per productes pràctics i saborosos que s'adapten a la vida quotidiana. Entre les seves opcions congelades, destaquen els nuggets de pollastre i formatge, un clàssic que combina una capa cruixent amb un interior sucós i cremós. Amb una fàcil preparació i un sabor irresistible, aquests nuggets són perfectes per a qualsevol ocasió.

Uns nuggets amb un toc diferent

Els nuggets de pollastre i formatge de Dia vénen en un format de 400 grams, ideal per compartir o gaudir en diverses ocasions. El seu interior combina carn de pollastre amb un toc de formatge fos, embolicat en un arrebossat cruixent que es daura a la perfecció en cuinar-lo. Aquesta barreja d'ingredients els converteix en una opció sucosa i amb un extra de sabor.

A nivell nutricional, són una font de proteïnes gràcies al contingut de pollastre en la seva recepta. A més, el seu arrebossat aporta una textura cruixent que els fa encara més apetitosos. Es presenten ultracongelats, per la qual cosa és recomanable conservar-los a -18°C fins al moment de la seva preparació.

Un cop descongelats, no s'han de tornar a congelar, ja que això podria afectar la seva textura i qualitat. Per garantir la millor experiència, es recomana extreure només la quantitat que es consumirà en el moment.

El preu de la bossa de 400 grams és de 3,39 euros. Aquesta característica els converteix en una opció accessible dins de la gamma de productes congelats de Dia. I és que la cadena pot presumir de tenir una excel·lent relació qualitat-preu.

Modes de preparació per obtenir el millor resultat

Els nuggets de pollastre i formatge es poden cuinar de diferents maneres, depenent de l'acabat desitjat. Al forn, es recomana preescalfar-lo a 220°C, col·locar-los en una safata sobre paper de forn i escalfar-los durant 13 a 14 minuts. Si el forn no és de convecció, és recomanable afegir uns minuts extra per a un daurat perfecte.

Per a aquells que prefereixen un acabat més cruixent, la fregidora és la millor opció. En aquest cas, els nuggets s'han de cuinar a 180°C durant 3 a 3,5 minuts, fins a aconseguir un to daurat i un arrebossat cruixent.

També es poden preparar en paella, amb abundant oli a foc mitjà. En aquest mètode, és important fregir-los en petites quantitats i girar-los quan adquireixin un to daurat. El temps recomanat és d'1,5 a 2 minuts per cada costat.

Independentment del mètode de cocció, es recomana deixar-los reposar uns minuts abans de servir perquè el formatge en el seu interior assoleixi la millor textura. Aquests nuggets són perfectes per acompanyar amb salses com barbacoa, maionesa o ketchup, i combinen a la perfecció amb amanides o patates fregides. Amb el seu sabor irresistible i la seva fàcil preparació, els nuggets de pollastre i formatge de Dia són una aposta segura per a qualsevol moment del dia.

