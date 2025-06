Mercadona simplifica les barbacoes a casa amb una opció saborosa i ràpida: comoditat

Mercadona segueix demostrant la seva capacitat per sorprendre'ns amb productes innovadors que simplifiquen la nostra vida. La marca sempre està a l'avantguarda, fent que els nostres àpats siguin més fàcils i saborosos. Si ets fan de les solucions ràpides, però plenes de gust, t'encantarà la novetat que han preparat.

Amb Mercadona, gaudir d'un àpat deliciós i sense complicacions mai no havia estat tan senzill. La cadena continua facilitant els nostres sopars i barbacoes amb opcions pensades per a tothom. Si busques comoditat, ja saps que pots confiar en ells.

Mercadona aposta per la carn amb molt de gust

Mercadona ha llançat una opció que millora l'experiència de les barbacoes i sopars ràpids: un producte que simplifica la preparació sense perdre gust. Els pinxos de pollastre assaonats sense vareta estan dissenyats per oferir una alternativa còmoda. Perfecta per a aquells que busquen rapidesa a la cuina sense renunciar a la qualitat. Aquesta presentació en facilita la cocció i fa que siguin ideals per preparar amb diferents mètodes, des de la graella fins a la paella.

Aquests pinxos de pollastre es presenten llestos per cuinar, estalviant temps en la preparació. El seu adob està acuradament dissenyat perquè el pollastre s'impregni de gust de manera uniforme. La comoditat de no haver de tractar amb la vareta de fusta fa que siguin més fàcils de manipular i cuinar.

Mercadona l'ha encertat amb aquest format en donar resposta a una necessitat: facilitar els àpats ràpids sense comprometre el gust. Aquest tipus d'innovació demostra com la cadena de supermercats s'adapta a les tendències de consum, simplificant la vida dels seus clients amb productes pràctics i saborosos. No hi ha dubte que aquest tipus d'opcions són molt ben rebudes per aquells que busquen practicitat en el seu dia a dia.

El llançament d'aquests pinxos demostra el compromís de Mercadona amb la comoditat dels seus clients, sense perdre de vista la qualitat. Amb la tendència creixent de facilitar els àpats casolans i les barbacoes, aquest producte s'hi ajusta perfectament. Sobretot a qui vol gaudir d'un bon plat de pinxos sense complicar-se.

Pinxos sense vareta de Mercadona: qualitat i preu competitiu

El preu dels pinxos de pollastre assaonats sense vareta és de 4,30 euros per 500 grams, cosa que els fa una opció assequible. Aquest cost és una excel·lent relació qualitat-preu, especialment tenint en compte la comoditat que ofereixen. És ideal per a aquells que volen gaudir d'un àpat saborós sense complicacions i sense haver de gastar massa.

La qualitat dels pinxos és un altre aspecte destacat. El pollastre utilitzat és fresc i està adobat amb una barreja d'espècies i condiments que garanteixen un gust deliciós. A més, l'absència de la vareta en facilita la manipulació i la cocció, cosa que millora l'experiència a la cuina quan es vol estalviar temps.

La safata de 500 grams és perfecta per a àpats petits o per compartir en família. La seva mida és justa la necessària per no generar malbaratament, cosa que fa que aquesta opció sigui també responsable amb el consum. Els pinxos resulten ideals per a un àpat ràpid, però complet, acompanyats d'una amanida o una mica d'arròs.

Amb aquest llançament, Mercadona reforça el seu compromís amb oferir productes pràctics i saborosos per als seus clients. El seu enfocament en la facilitat de preparació i en el preu competitiu asseguren que aquests pinxos es converteixin en una de les opcions més atractives. Són perfectes per a l'estiu i les graellades familiars.

Preus i ofertes actualitzats el dia 21/06/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis.