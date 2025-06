El menjar de Mercadona que és molt saludable i està llest en minuts: per només 1 euro

Mercadona ha revolucionat la cuina ràpida amb una opció que estalvia temps sense perdre qualitat. Ara podràs gaudir d'una preparació senzilla en minuts, sense complicacions ni passos llargs. Aquesta nova proposta et permetrà gaudir d'un àpat saborós i saludable de manera eficient.

Amb aquesta novetat de Mercadona, ja no t'hauràs de preocupar per dedicar molt de temps a la cuina. És la solució perfecta per a qui busca comoditat sense sacrificar el gust. En només uns minuts, tindràs un plat deliciós a punt per gaudir-ne.

Mercadona presenta una alternativa per als més pràctics a la cuina

El supermercat Mercadona ha llançat un producte que podria canviar la manera com preparem les verdures a casa. Aquest producte està pensat per a qui vol alguna cosa deliciosa sense complicar-se amb llargs temps de cocció. I el millor de tot: no cal ser un expert per gaudir d'un àpat saludable.

Les mongetes verdes rodones ultracongelades Hacendado venen a punt per cuinar, sense necessitat de descongelar-les abans d'utilitzar-les. Mercadona ofereix un producte pràctic per preparar a la paella, microones o fregidora d'aire, adaptant-se als diferents gustos i estils de cuina. Amb només uns minuts, tens unes mongetes ben cuinades, a punt per acompanyar el teu plat.

Aquest tipus de productes té l'avantatge de mantenir les propietats de la verdura gràcies al seu procés d'ultracongelació. Per això, quan les cuines, conserven el seu gust i textura, sense perdre la frescor de les verdures. No importa el mètode que triïs, totes les opcions de cocció són fàcils i ràpides, cosa que ho converteix en una opció ideal.

Mercadona ofereix aquestes mongetes verdes en paquets de 300 grams a un preu molt competitiu d'1,10 euros. És un producte accessible que et permet incloure més vegetals a la teva dieta sense que això suposi una despesa elevada ni invertir temps. A aquest preu, no cal buscar més excuses per incorporar verdures fresques a la nostra alimentació.

Una opció còmoda per a diferents formes de preparació

Si prefereixes preparar les mongetes verdes a la paella, només hauràs d'abocar-les congelades i afegir-hi una mica d'oli. En només 8-10 minuts, tindràs un acompanyament deliciós i cruixent per als teus plats. És una opció perfecta per a qui gaudeix de les verdures en la seva versió més saborosa i amb un toc lleugerament daurat.

Per a qui no té gaire temps o prefereix una opció encara més ràpida, el microones és una altra alternativa. Col·loca la bossa sense descongelar a dins i escalfa-les durant 4 a 5 minuts a màxima potència. Aquest mètode t'estalviarà temps i esforç, sense renunciar a la qualitat de les mongetes.

La fregidora d'aire també és una altra manera ràpida de cuinar aquestes mongetes. Congelades i amb una mica d'oli, es cuinen a 180 °C en només 12 minuts. Aquest mètode és ideal si busques una opció més saludable que t'ofereixi el mateix cruixent que la paella, però amb menys oli.

Aquest tipus d'opcions converteixen les mongetes de Mercadona en un producte versàtil que s'adapta a qualsevol cuina. Tant si prefereixes una cocció més tradicional com la velocitat d'un microones o fregidora d'aire, el resultat sempre serà satisfactori. Amb un preu d'1,10 euros per 300 grams, és una manera econòmica de gaudir d'un producte de qualitat sense complicacions.

Preus i ofertes actualitzats el dia 20/06/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis.