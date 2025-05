Mercadona té 'gairebé regalat' el seu menjar més saludable: corre que vola

Mercadona ha tornat a posar als seus prestatges un producte que destaca pel seu sabor intens i textura cremosa. Aquest bàsic és un d'aquells que marquen la diferència en qualsevol cuina. Sense fer soroll, està guanyant terreny entre els amants de l'autèntic i natural.

El que Mercadona ofereix amb aquest retorn és quelcom molt lligat a la tradició mediterrània, amb ingredients que parlen per si mateixos. És un producte que aporta un toc especial sense complicar res. La seva practicitat i qualitat el converteixen en un company ideal per a qualsevol moment del dia.

Sabor mediterrani en un pot pràctic i natural

L'olivada que torna a Mercadona és un paté elaborat amb una base potent d'olives negres i verdes que sumen un 85% del producte. A aquesta barreja se li afegeixen ingredients com oli d'oliva, tàperes, vinagre i espècies, que li donen aquest toc especial. L'equilibri en la seva recepta aconsegueix un sabor rodó, ideal per a aquells que gaudeixen de les receptes tradicionals i la gastronomia mediterrània.

El format en què es presenta aquesta olivada és molt còmode: un pot de 150 grams que facilita conservar el producte fresc i manejar-lo còmodament. Mercadona aposta amb aquesta mida per oferir una quantitat justa perquè el consumidor el gaudeixi sense que es malbarati, un punt important per a aquells que valoren la frescor. A més, la textura cremosa i lleugerament granulada de l'olivada fa que sigui molt versàtil per a usar en aperitius, mossegades o acompanyaments.

Aquest producte de Mercadona respon també a una demanda creixent d'elaboracions senzilles, sense ingredients artificials, amb un marcat sabor a matèria primera. El protagonisme de les olives, la base del paté, li aporta aquesta identitat mediterrània que molts busquen per a les seves receptes quotidianes. L'aposta per la qualitat i la tradició es nota en cada cullerada, demostrant que el simple pot ser molt saborós.

Per últim, l'olivada està a un preu que no complica la compra, amb un cost de 2,10 euros, un import raonable per a un producte gourmet i amb tanta qualitat. Mercadona aconsegueix així mantenir un bon equilibri entre preu i producte, una de les claus que atrau el seu públic habitual. Sens dubte, aquesta relació qualitat-preu convida a provar-lo i repetir.

Un aliat perfecte per a la cuina i la dieta mediterrània

Més enllà del seu sabor, aquesta olivada destaca pels seus ingredients saludables, ja que l'oli d'oliva i les olives són fonts reconegudes de greixos bons i antioxidants naturals. Això la converteix en una opció nutritiva per a aquells que busquen cuidar la seva alimentació sense renunciar al gust. Mercadona ofereix així un producte que encaixa bé amb les tendències actuals cap al natural i equilibrat.

La versatilitat a la cuina és un altre punt fort d'aquesta olivada. Pot usar-se per untar en pa, preparar salses o acompanyar plats variats, aportant un toc mediterrani sense complicacions. Això la fa un producte pràctic per a aquells que gaudeixen cuinant amb productes llestos per a usar, però amb sabor casolà.

També és un producte que encaixa en diferents moments del dia, des d'esmorzars i aperitius fins a sopars informals o reunions amb amics. Mercadona torna a posar als seus prestatges una opció que permet gaudir de l'autèntic sabor de les olives sense complicacions ni ingredients estranys. És un bàsic que molts voldran tenir sempre a mà al rebost.

Finalment, el retorn d'aquesta olivada a Mercadona significa garantir l'accés continu a un producte que conjuga tradició i comoditat. Per a aquells que coneixen i aprecien la cuina mediterrània, és un afegit valuós i per a aquells que la descobreixen, una invitació a provar un sabor diferent. Mercadona torna a demostrar que sap quins productes funcionen i mereixen el seu lloc.

Preus i ofertes actualitzats el dia 24/05/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis