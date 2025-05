Adeu cuinar: Aquest menjar de Mercadona té gust de glòria i està llest en pocs minuts

Mercadona torna a marcar la diferència amb un llançament pensat per a aquells que no tenen temps ni ganes de complicar-se. La seva nova proposta és directa, saborosa i s'adapta a qualsevol ritme de vida. Hi ha qui ja la té sempre al congelador perquè sap que, quan cal, compleix sense fallar.

A Mercadona saben bé que el fàcil també pot ser bo, i amb la seva última incorporació ho han tornat a demostrar. Pensat per a sopars sense embolics, és pràctic, ràpid i té aquell sabor que sempre ve de gust. No necessites ni embrutar la cuina per gaudir-lo com si portessis hores preparant-lo.

Petites, saboroses i llestes per a qualsevol ocasió

Les noves mini pizzes de pernil i formatge de Mercadona vénen en paquets de nou unitats ultracongelades. Estan pensades perquè puguis resoldre un àpat en qüestió de minuts. No necessiten preparació prèvia i es conserven durant setmanes al congelador.

Són ideals per a un sopar ràpid entre setmana, quan no tens ganes de cuinar res elaborat. També funcionen bé com a aperitiu o per compartir en reunions amb família o amics. La seva mida mini permet controlar les racions o simplement picar alguna cosa sense excedir-se.

La combinació d'ingredients és un clàssic que agrada a gairebé tothom: pernil i formatge. El sabor suau i la base cruixent fan que aquestes pizzes resultin agradables i fàcils de gaudir. Estan pensades per a totes les edats, des de nens fins a adults.

El seu preu també juga a favor: 2,90 euros per nou unitats, el que equival a poc més de 30 cèntims cadascuna. Això converteix el producte en una opció econòmica sense renunciar al sabor. Perfectes per tenir sempre a mà com a recurs pràctic.

Així es preparen les mini pizzes de pernil i formatge de Mercadona

Preparar aquestes mini pizzes de Mercadona és tan fàcil com treure-les del congelador i seguir uns simples passos. No cal descongelar-les ni afegir ingredients extra, ja vénen llestes. Només has de triar entre forn convencional o fregidora d'aire.

Al forn, has de preescalfar-lo a 200 graus i col·locar les mini pizzes sobre la reixeta. Pots fer fins a nou unitats alhora i deixar-les uns 13 minuts. Estaran llestes quan el formatge es fongui i les vores estiguin daurades.

Si utilitzes fregidora d'aire, primer cal preescalfar-la a 150 graus durant tres minuts. Després col·loca un màxim de cinc mini pizzes a la cistella perquè quedin ben fetes. En menys de deu minuts estaran llestes i cruixents.

En ambdós casos, Mercadona recomana deixar refredar les mini pizzes durant almenys un minut. Això millora l'experiència en menjar-les i evita cremades amb el formatge calent. I així, en molt poc temps, tens un mos saborós sense complicacions.

