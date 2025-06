L'últim de Mercadona és a un altre nivell en sabor i qualitat: per només 2,40 euros

Mercadona ha tornat a moure fitxa amb una novetat que no passa desapercebuda als seus lineals. La proposta entra pels ulls i té aquell punt que fa que destaqui sense fer soroll. No és el de sempre i això, a Mercadona, ja és una pista que pot fer parlar.

Qui coneix bé el que ofereix Mercadona notarà ràpidament que això no encaixa amb l'habitual. Té un altre aire, una altra aparença i un gust que no recorda el que estem acostumats. És una novetat discreta però amb molta personalitat.

Un toc diferent a la teva taula

Aquí tens una proposta senzilla per realçar els teus aperitius i els teus plats amb un toc especial que marca la diferència. Aquest llançament genera expectació entre qui busca sabors amb caràcter i una presentació cuidada. L'aposta està pensada per a qui valora l'autenticitat en productes quotidians sense complicacions.

La novetat destaca pel seu format de pot de vidre que deixa veure el contingut i aporta una sensació de frescor. L'envàs transparent i robust ofereix comoditat i reutilització després del seu ús, quelcom que valoren molts consumidors. La identitat mediterrània es reforça en poder apreciar directament el to fosc i brillant al seu interior.

Amb aquest llançament, la cadena valenciana demostra capacitat per atraure un públic exigent que busca ingredients típics sense allunyar-se del seu supermercat habitual. L'opció s'integra amb la gamma de productes Hacendado i enforteix la posició de la marca en la categoria d'olives. En definitiva, aquest producte confirma que Mercadona aposta per innovar amb gust reconeixible i ingredients premium.

La clau és oferir una alternativa gurmet sense deixar de banda la comoditat de trobar-lo al teu supermercat de confiança. La proximitat i la quotidianitat del dia a dia es combinen amb aquell puntet de sofisticació que aporta la varietat escollida. Tot això sense que hagis de recórrer altres botigues a la recerca d'un producte especial, ja que Mercadona ja el té disponible.

Característiques, preu i formes de gaudir-ne

Les olives negres Kalamata amb pinyol arriben en format de 350 grams escorreguts, cosa que permet calcular amb claredat la quantitat efectiva de producte. El pot té un preu de 2,40 €, cosa que ofereix una referència clara per a qui valora cost i qualitat. En comparar-ho amb altres olives negres estàndard, aquesta opció resulta competitiva dins de la seva categoria.

Aquestes olives es caracteritzen per una polpa ferma i saborosa, amb matisos lleugerament dolços i un fons salí que defineix el seu perfil mediterrani, típic de la varietat Kalamata. La seva mida destaca davant d'altres opcions, aportant una mossegada més generosa i sucosa. Aquest caràcter únic s'aconsegueix gràcies al procés tradicional de curació en salmorra, present en el seu origen.

Des d'un punt de vista nutricional, aporten greixos saludables com l'àcid oleic, polifenols antioxidants i minerals com ferro i calci, cosa que reforça la seva relació amb una dieta equilibrada. Aporten gust sense necessitat d'afegir ingredients processats, cosa que encaixa amb qui busca opcions naturals i lleugeres. Només cal tenir en compte el seu contingut de sal i equilibrar-lo en la resta d'àpats.

Per gaudir-ne, es poden incorporar en amanides mediterrànies amb tomàquet, cogombre i formatge fresc, o servir-les soles com a snack. També combinen molt bé amb pa torrat, formatge cremós i herbes aromàtiques per donar un toc especial als teus moments informals. En plats de pasta o receptes al forn, aporten aquell contrast de textura i gust que sorprèn sense esforç.

