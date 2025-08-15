Mercadona sap què necessita el teu gos i ho llança a un preu de riure: s'esgotarà
Mercadona sorprèn amb una novetat que farà feliç el teu gos sense que hagis de gastar gaires diners
Mercadona ha tornat a sorprendre amb una novetat que promet revolucionar el mercat de productes per a gossos. Aquesta vegada, la cadena s'ha centrat a oferir una opció innovadora i accessible per a tothom. Amb el seu enfocament en qualitat i preu, la nova proposta de Mercadona està deixant molts propietaris de mascotes molt interessats.
En aquest llançament, Mercadona ha aconseguit combinar practicitat i sabor en una opció que el teu gos no podrà deixar de tastar. Sense perdre el seu estil, la cadena ofereix una alternativa irresistible per a qui busca el millor. El que està a punt d'arribar als prestatges de Mercadona segur que marcarà tendència en el món dels snacks per a mascotes.
Mercadona presenta un innovador snack per a gossos adults
Si ets dels qui es preocupa per l'alimentació i el benestar del teu gos, no pots deixar de conèixer la darrera novetat de Mercadona. La cadena de supermercats ha llançat un nou snack per a gossos adults que promet ser una de les opcions més saboroses i nutritives del mercat. Aquest llançament s'uneix a l'oferta creixent de productes per a mascotes que Mercadona ha anat introduint els darrers anys.
El producte és un snack líquid que conté pollastre i fetge, dos ingredients d'alt valor nutricional. Mercadona ha apostat per una fórmula simple i efectiva, que atrau pel seu sabor i també aporta beneficis a la dieta dels gossos. Aquest snack està dissenyat per complementar l'alimentació diària, oferint una alternativa deliciosa que la teva mascota agrairà.
La composició de l'snack líquid per a gossos inclou un 6% de pollastre i un 6% de fetge, cosa que assegura un aport adequat de proteïnes. A més, conté subproductes vegetals, llet i productes lactis, ingredients que contribueixen a l'equilibri nutricional del gos. La barreja d'aquests ingredients fa que el producte sigui saborós, però també saludable, ideal per a gossos adults que necessiten un extra d'energia.
A nivell pràctic, el producte arriba en un format de sticks que en facilita l'administració. Aquests sticks permeten una dosificació precisa i són fàcils de manejar, cosa que fa que l'snack sigui perfecte per recompensar el teu gos. A més, el seu preu és molt competitiu, ja que cada capsa de 7 sticks costa només 1,90 euros.
Mercadona s'adapta a les necessitats del teu gos
Aquest snack líquid de Mercadona ha estat dissenyat pensant en les necessitats nutricionals dels gossos adults. Amb ingredients d'alta qualitat, com el pollastre i el fetge, ofereix una opció ideal per complementar l'alimentació regular del gos, especialment per a aquells que necessiten un extra de proteïnes. A diferència d'altres premis que poden contenir ingredients menys naturals, aquest producte es distingeix per la seva simplicitat i efectivitat.
La facilitat de consum és un altre aspecte a destacar, ja que en estar presentat en sticks, el producte no requereix preparació ni cal barrejar-lo amb altres aliments. Només cal donar un stick al gos, cosa que el converteix en una opció còmoda tant per al propietari com per a l'animal. Aquest format és ideal per a premis ràpids o com a complement durant l'entrenament.
El preu d'1,90 euros per capsa amb 7 sticks fa que aquest snack líquid de Mercadona sigui una opció accessible per a tothom. Comparat amb altres productes del mercat que ofereixen menys quantitat o qualitat similar, aquest snack es presenta com una alternativa econòmica sense sacrificar la nutrició o el sabor. El seu preu el converteix en una excel·lent opció per a qui vol premiar el seu gos sense gastar massa
La disponibilitat del producte a botigues Mercadona i la seva opció de compra online asseguren que el puguis aconseguir sense complicacions. Si ets client habitual de Mercadona, aquest snack estarà a l'abast de la teva mà, tant a la teva botiga més propera com a través de la seva plataforma de venda online. Aquest llançament forma part de l'estratègia de la cadena de supermercats per continuar expandint la seva oferta de productes per a mascotes
