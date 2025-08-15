Mercadona sabe lo que tu perro necesita y lo lanza a un precio de risa: se agotará

Mercadona ha vuelto a sorprender con una novedad que promete revolucionar el mercado de productos para perros. Esta vez, la cadena se ha centrado en ofrecer una opción innovadora y accesible para todos. Con su enfoque en calidad y precio, la nueva propuesta de Mercadona está dejando a muchos dueños de mascotas muy interesados.

En este lanzamiento, Mercadona ha logrado combinar practicidad y sabor en una opción que tu perro no podrá dejar de probar. Sin perder su estilo, la cadena ofrece una alternativa irresistible para quienes buscan lo mejor. Lo que está por llegar a las estanterías de Mercadona, seguro marcará tendencia en el mundo de los snacks para mascotas.

Mercadona presenta un innovador snack para perros adultos

Si eres de los que se preocupa por la alimentación y bienestar de tu perro, no puedes dejar de conocer la última novedad de Mercadona. La cadena de supermercados ha lanzado un nuevo snack para perros adultos que promete ser una de las opciones más sabrosas y nutritivas del mercado. Este lanzamiento se une a la creciente oferta de productos para mascotas que Mercadona ha venido introduciendo en los últimos años.

El producto es un snack líquido que contiene pollo e hígado, dos ingredientes de alto valor nutricional. Mercadona ha apostado por una fórmula simple y efectiva, que atrae por su sabor y también aporta beneficios a la dieta de los perros. Este snack está diseñado para complementar la alimentación diaria, ofreciendo una alternativa deliciosa que tu mascota agradecerá.

La composición del snack líquido para perros incluye un 6% de pollo y un 6% de hígado, lo que asegura un aporte adecuado de proteínas. Además, contiene subproductos vegetales, leche y productos lácteos, ingredientes que contribuyen al equilibrio nutricional del perro. La mezcla de estos ingredientes hace que el producto sea sabroso, pero también saludable, ideal para perros adultos que necesitan un extra de energía.

A nivel práctico, el producto llega en un formato de sticks que facilita su administración. Estos sticks permiten una dosificación precisa y son fáciles de manejar, lo que hace que el snack sea perfecto para recompensar a tu perro. Además, su precio es muy competitivo, ya que cada caja de 7 sticks cuesta solo 1,90 euros.

Mercadona se adapta a las necesidades de tu perro

Este snack líquido de Mercadona ha sido diseñado pensando en las necesidades nutricionales de los perros adultos. Con ingredientes de alta calidad, como el pollo y el hígado, ofrece una opción ideal para complementar la alimentación regular del perro, especialmente para aquellos que necesitan un extra de proteínas. A diferencia de otros premios que pueden contener ingredientes menos naturales, este producto se distingue por su simplicidad y efectividad.

La facilidad de consumo es otro aspecto a destacar, ya que al estar presentado en sticks, el producto no requiere preparación ni es necesario mezclarlo con otros alimentos. Solo basta con dar un stick al perro, lo que lo convierte en una opción cómoda tanto para el dueño como para el animal. Este formato es ideal para premios rápidos o como complemento durante el entrenamiento.

El precio de 1,90 euros por caja con 7 sticks hace que este snack líquido de Mercadona sea una opción accesible para todos. Comparado con otros productos del mercado que ofrecen menos cantidad o calidad similar, este snack se presenta como una alternativa económica sin sacrificar la nutrición o el sabor. Su precio lo convierte en una excelente opción para aquellos que buscan premiar a su perro sin gastar demasiado.

La disponibilidad del producto en tiendas Mercadona y su opción de compra online aseguran que puedas conseguirlo sin complicaciones. Si eres cliente habitual de Mercadona, este snack estará al alcance de tu mano, ya sea en tu tienda más cercana o a través de su plataforma de venta online. Este lanzamiento forma parte de la estrategia de la cadena de supermercados para seguir expandiendo su oferta de productos para mascotas.



