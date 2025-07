És oficial: Aquesta és la delícia de Mercadona per menjar sa i molt barat

Mercadona torna a embolicar-la amb alguna cosa que encaixa just en aquell moment del dia en què no ve de gust pensar. Mercadona sap el que costa posar-se a cuinar quan vas amb el temps just. I per això ha preparat una solució que entra pels ulls i cap a qualsevol nevera sense ocupar massa.

No cal ser cap xef per treure profit de l'últim que Mercadona ha colat a les seves neveres. Té pinta de bàsic, però Mercadona li ha donat una volta perquè rendeixi més del que sembla. En qüestió de minuts, te'n surts d'un compromís sense embrutar ni una cassola.

Una nova proposta de Mercadona per estalviar temps

Mercadona ha incorporat recentment a les seves neveres un producte llest per fer servir que facilita el dia a dia sense complicar-se massa. Es tracta d'una safata que conté una proposta saborosa, ja cuita i condimentada, ideal per a qui té poc temps per cuinar. El més interessant és que permet preparar un plat complet sense necessitat d'invertir més que uns minuts a la cuina.

Està elaborat amb carn de pit, un dels talls més apreciats per qui prefereix opcions baixes en greix. A més, ja ve adobat, cosa que redueix al mínim la preparació sense perdre gust ni suculència. Aquest producte busca aquest equilibri entre rapidesa, conveniència i un gust agradable a la boca.

El format de venda també resulta pràctic, amb una safata de 300 grams pensada per resoldre un àpat ràpid o fins i tot dues racions lleugeres. Ja ve tallat en filets cuits, cosa que evita passos addicionals com descongelar, netejar o adobar. La textura final és tendra i sucosa, quelcom que sol ser difícil d'aconseguir sense una cocció precisa.

Tot això té un preu ajustat al que s'espera d'un producte llest per consumir a casa. La safata costa 3,15 euros i està disponible a la secció de refrigerats de Mercadona. Una opció que encaixa bé amb menús setmanals pràctics i sense complicacions excessives.

Un bàsic ràpid per resoldre qualsevol àpat

Els nous filets de pollastre adobat cuit de Mercadona es posicionen com una alternativa fàcil d'incloure a qualsevol menú diari. Es poden menjar freds o calents, en amanides, amb arròs, pasta, o fins i tot dins d'un entrepà. Com que ja estan cuits, permeten improvisar àpats sense necessitat de fogons ni paelles.

El seu gust suau, amb el toc de l'adob, ajuda a no necessitar cap tipus d'amaniment addicional. Això els converteix en un recurs interessant per a qui busca gust sense afegir més ingredients. També és útil per a qui ha de preparar diversos àpats en poc temps i no vol renunciar a la qualitat.

L'elecció del pit com a base aporta valor nutricional, sent una font magra de proteïna molt apreciada. A més, la mida dels filets és adequada per adaptar les racions a les necessitats de cada comensal. No requereix preparació prèvia, cosa que simplifica qualsevol recepta o improvisació a la cuina.

Mercadona segueix així apostant per productes llestos per consumir que resolen el dia a dia sense complicacions. Aquest tipus de solucions cuinades estalvien temps, esforç i també redueixen el malbaratament alimentari. Amb aquesta safata de pollastre adobat cuit, amplia el seu catàleg de plats pràctics pensats per a famílies i persones amb poc temps.

