És oficial: torna a Mercadona el producte que més troben a faltar els clients

Els flocs de blat d'espelta de Mercadona estan tornant a poc a poc a les prestatgeries després de setmanes de falta d'estoc. Aquest producte, molt demandat pels consumidors, havia desaparegut temporalment, generant dubtes entre els clients habituals. Ara, Mercadona ha confirmat que tornant a poc a poc a les botigues

Un cereal saludable amb grans beneficis

Els flocs de blat d'espelta de Mercadona són una opció perfecta per a aquells que busquen cuidar la seva alimentació. Amb un 0% de sucres afegits, destaquen com una alternativa equilibrada i natural per començar el dia. El seu format de 400 grams, al preu d'1,70 euros, els converteix en una opció assequible i pràctica per a l'esmorzar o el berenar.

El blat d'espelta és una excel·lent font de fibra, ajudant a millorar la digestió i mantenir una sensació de sacietat per més temps. També aporta vitamines del grup B, essencials per al bon funcionament del sistema nerviós, i minerals com ferro, magnesi i fòsfor, que contribueixen a l'energia diària i la salut òssia.

Cada ració de 30 grams (aproximadament una tassa) aporta al voltant de 110 calories, cosa que el converteix en una opció lleugera però energètica. A més, conté uns 3 grams de fibra per ració, contribuint al trànsit intestinal i afavorint una alimentació equilibrada. El seu baix contingut en greixos i l'absència de sucres afegits fan d'aquest producte una elecció ideal per a aquells que cuiden la seva dieta.

Gràcies a la seva textura cruixent i sabor suau, aquests cereals són versàtils i es poden combinar amb llet, begudes vegetals, iogurt o fins i tot fruites fresques. Això els converteix en una opció adaptable a tot tipus de gustos i rutines alimentàries.

El compromís de Mercadona amb els seus clients

L'absència temporal d'aquests cereals a les botigues de Mercadona va generar gran enrenou entre els seus habituals consumidors. Davant les nombroses preguntes, Mercadona va explicar que la falta d'estoc es va deure a problemes de subministrament. Però ha assegurat que el producte està tornant a estar disponible de manera gradual des del passat dimecres.

Aquesta resposta reflecteix l'esforç de la cadena per satisfer les necessitats dels seus clients. Especialment amb productes com aquest, que formen part de la seva línia saludable. Els flocs de blat d'espelta són una opció rica en nutrients que ha guanyat popularitat gràcies a la seva excel·lent relació qualitat-preu.

El seu etiquetatge nutricional destaca per la transparència, assenyalant clarament els seus valors saludables i l'absència d'ingredients innecessaris, com sucres afegits. Això fa que siguin una opció especialment valorada entre aquells que busquen opcions senzilles, naturals i nutritives.

El retorn d'aquests cereals és una gran notícia per a aquells que els consideren un bàsic al seu rebost. Amb beneficis nutricionals, un preu competitiu i un sabor natural, els cereals d'espelta de Mercadona estan llestos per recuperar el seu lloc a les botigues. Allà destaquen com una de les millors opcions per a un esmorzar equilibrat i deliciós.

