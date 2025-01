Mercadona dona una gran notícia a Espanya: anuncien la notícia més esperada

No és cap secret que Mercadona s'ha consolidat com una de les empreses més exitoses de tota Espanya. Tenint present la qualitat, la innovació i l'atenció al client, aquesta cadena de supermercats ha sabut guanyar-se la confiança de milions de consumidors.

Sota el lideratge de Juan Roig, la companyia ha mantingut la seva posició destacada en el mercat i continua creixent després d'adaptar-se bé a les necessitats del sector. Amb aquest creixement constant, no resulta sorprenent que Mercadona estigui buscant nous talents per cobrir vacants de treball en diferents àrees.

I és el que ha passat a Andalusia, on Mercadona acaba de llançar diverses ofertes de feina. La cadena de supermercats ha obert 45 vacants en diverses províncies de la regió, la qual cosa representa una excel·lent oportunitat per a aquells que busquen feina, especialment per a aquells sense experiència prèvia.

La cadena de supermercats de Juan Roig és coneguda pel seu compromís a l'hora d'oferir estabilitat laboral. Per aquesta raó, Mercadona es presenta com una opció perfecta per a aquells que busquen una feina amb garanties. La companyia és coneguda per oferir sous per sobre del salari mínim i també per apostar per la formació i el desenvolupament dels seus empleats.

Mercadona ofereix 45 vacants a tota Andalusia

Mercadona ha anunciat que busca personal a les 8 províncies andaluses amb vacants en llocs com Cadis, Màlaga, Jaén i Huelva, entre altres. Els treballs disponibles inclouen carnissers, peixaters, caixers, forners, fruiters, xarcuters i altres rols en àrees com neteja, reposició i logística. La companyia ofereix diverses modalitats de contracte, adaptant-se a les necessitats dels treballadors.

Els contractes que ofereix Mercadona varien segons les hores treballades i el tipus de jornada. El contracte estàndard és de 40 hores setmanals, distribuïdes de dilluns a dissabte, amb un salari brut de 1.685 euros al mes, amb possibilitat d'arribar als 2.280 euros.

També ofereixen contractes de 20 hores setmanals, distribuïdes en tres dies a la setmana, amb un sou de 843 euros mensuals que pot arribar als 1.140 euros bruts. Finalment, també hi ha contractes de caps de setmana, de 15 hores setmanals, amb un salari inicial de 632 euros, que pot arribar a 855 euros segons la progressió del treballador.

Aquests són els passos que has de seguir per poder optar a una de les vacants de Mercadona

Vols treballar a Mercadona i t'interessa alguna de les ofertes a Andalusia? El procés per enviar el currículum és molt fàcil i totalment en línia. Només necessites tenir el teu CV a punt i seguir aquests passos:

Accedeix al portal d'ocupació de Mercadona. Un cop dins, utilitza el cercador per filtrar les vacants segons les teves preferències. Selecciona la província on vols treballar i fes clic a “Buscar”. Veuràs un llistat amb les ofertes disponibles en aquell moment. Tria l'oferta que més t'interessi per consultar els detalls, requisits i condicions del lloc. Quan trobis la indicada, fes clic al botó “Inscriu-te ara”.

Si ja tens compte, inicia sessió per enviar el teu currículum. Si és la teva primera vegada a la plataforma, crea el teu perfil fent clic a “crea el teu perfil ara” i completa les teves dades per registrar-te.

Recorda que Mercadona ofereix feina a les vuit províncies d'Andalusia. No obstant això, si vols conèixer altres oportunitats laborals, també les pots veure a la seva pròpia pàgina web.