Adeu Ikea: Lidl té el producte que modernitza qualsevol casa i sense fer obres

Lidl ha llançat una oferta irresistible per a aquells que volen fer el salt a la domòtica amb el seu set bàsic d'il·luminació intel·ligent. Aquest kit, ara rebaixat, permet controlar la llum de casa teva de manera senzilla i pràctica des del teu mòbil o mitjançant comandaments de veu. Amb tecnologia avançada i una integració perfecta, és l'oportunitat ideal per modernitzar casa teva per molt pocs diners.

Tot el que necessites per començar en la domòtica

El set de Lidl inclou tres bombetes LED intel·ligents, una porta d'enllaç (gateway) i un comandament a distància, oferint tot el necessari per iniciar la teva llar intel·ligent. Les bombetes utilitzen la tecnologia Zigbee 3.0, la qual cosa assegura compatibilitat amb altres sistemes i dispositius intel·ligents que utilitzin aquest estàndard. Això significa que pots integrar-les amb productes d'altres fabricants i gestionar-ho tot des d'una mateixa plataforma.

Aquest kit permet personalitzar la il·luminació de casa teva de manera sorprenent. Pots triar entre 16 milions de colors, regular la intensitat de la brillantor i ajustar el to de la llum blanca segons les teves necessitats. Tot això es controla fàcilment des de l'app Lidl Home, compatible amb iOS 9.0 i Android 5.0 Lollipop o superior, o mitjançant comandaments de veu amb l'Assistent de Google.

La porta d'enllaç és el cor del sistema, connectant els dispositius intel·ligents entre si i amb la teva xarxa domèstica. Això assegura una transferència de dades segura gràcies al seu encriptat, mantenint la teva informació protegida. A més, el set inclou el material necessari per al muntatge i una pila de liti de llarga durada per al comandament, cosa que fa que la seva instal·lació sigui ràpida i còmoda.

El comandament a distància és un altre punt a favor, ja que permet controlar les bombetes sense necessitat d'utilitzar el mòbil. Des d'encendre i apagar els llums fins a ajustar la intensitat o el color, tot està a l'abast de la teva mà. És perfecte per a aquells que busquen practicitat sense complicacions.

Un preu imbatible per modernitzar casa teva

El millor d'aquest set de Lidl és el seu preu. Ara, per tan sols 19,99 euros, pots gaudir d'un sistema d'il·luminació intel·ligent que, en altres marques, costaria molt més. Aquesta rebaixa el converteix en una opció accessible per a aquells que desitgen endinsar-se en el món de les llars connectades sense gastar una fortuna.

Les bombetes del set són ampliables i compatibles amb altres productes de la gamma Lidl Home, cosa que permet anar afegint més dispositius a mesura que ampliïs la teva xarxa intel·ligent. Això el converteix en una solució escalable que s'adapta a les teves necessitats al llarg del temps. A més, la integració amb Zigbee 3.0 assegura que pots continuar afegint productes d'altres marques compatibles sense problemes.

La personalització de la il·luminació aporta no només comoditat, sinó també un toc modern a casa teva. Pots crear ambients únics per a sopars, tardes de relax o activitats quotidianes, tot amb un simple comandament de veu o des de l'app. Això transforma qualsevol espai en un entorn adaptat al teu estil de vida.

El set també destaca per la seva fàcil instal·lació i configuració, perfecta per a principiants en el món de la domòtica. Lidl ha pensat en cada detall, des de la compatibilitat fins a la practicitat, assegurant que qualsevol usuari pugui gaudir d'una experiència completa i sense complicacions.