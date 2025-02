Mercadona porta de tornada el seu producte més romàntic i esperat per Sant Valentí

Mercadona torna a endolcir Sant Valentí amb la seva emblemàtica pastís en forma de cor. Aquestes delicioses postres, que han conquerit els clients en anys anteriors, tornen per fer les delícies dels enamorats. Amb la seva distintiva forma i exquisit sabor, es presenta com l'opció perfecta per celebrar el dia més romàntic de l'any.

Un clàssic que torna a Mercadona

El pastís de cor de Mercadona destaca per la seva cridanera cobertura vermella amb efecte mirall, que li atorga un aspecte brillant i atractiu. En el seu interior, amaga un deliciós farciment de nata i crema d'avellana cruixent, oferint una combinació de textures i sabors que delecten el paladar. Aquestes postres s'han convertit en un imprescindible per a molts durant Sant Valentí, gràcies a la seva acurada elaboració i presentació.

Amb un pes de 320 grams, és ideal per compartir en parella o amb éssers estimats en una ocasió especial. La seva mida és perfecta per gaudir d'un dolç sense excessos, permetent assaborir cada mossegada sense remordiments. A més, el seu format congelat facilita la seva conservació i preparació, estant llesta per degustar en el moment desitjat.

La popularitat d'aquest pastís ha crescut any rere any, consolidant-se com un dels productes estrella de Mercadona durant la temporada de Sant Valentí. El seu èxit radica no només en el seu sabor. També en l'experiència que ofereix, convertint-se en un detall perfecte per sorprendre a aquesta persona especial.

La combinació de nata i crema d'avellana cruixent proporciona un equilibri perfecte entre dolçor i textura, fent que cada mossegada sigui una experiència única. Aquest equilibri ha estat clau perquè molts clients l'elegeixin com les postres ideals per celebrar l'amor.

Una opció accessible i deliciosa

Un dels aspectes més destacats d'aquest pastís és el seu preu assequible. Per tan sols 6,60 euros, els clients poden adquirir unes postres d'alta qualitat, sense necessitat de gastar grans sumes de diners. Aquesta relació qualitat-preu ha estat fonamental per al seu èxit al mercat.

El pastís es troba a la secció de congelats de Mercadona, cosa que facilita la seva localització i compra. Sent un producte congelat, es pot adquirir amb antelació i conservar fins al moment del seu consum. D'aquesta manera, ofereix flexibilitat als clients en la planificació de la seva celebració.

Per gaudir-la en el seu màxim esplendor, es recomana descongelar-la durant aproximadament 3 hores i 45 minuts a la nevera, o 2 hores i 15 minuts a temperatura ambient. Aquest procés assegura que el pastís assoleixi la textura i sabor òptims per a la seva degustació.

A més del seu sabor i presentació, el pastís de cor de Mercadona destaca per la seva practicitat. Estant llesta per consumir després de la descongelació, es converteix en una opció convenient per a aquells que busquen un detall especial. A més, sense complicacions en la seva preparació.

