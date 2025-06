Mercadona torna a portar el menjar de 2 euros que té boja tota Espanya

Mercadona torna a fer de les seves amb un producte que sembla senzill, però que desferma passions cada vegada que apareix. No és nou, però cada vegada que torna es converteix en un vist i no vist. El veus a Mercadona al matí i a la tarda ja no en queda cap a la prestatgeria.

Quan Mercadona el reposa, comença la bogeria entre qui sap que això no dura gaire a la venda. No ocupa gaire espai, però el seu efecte és immediat a les cistelles i a les sobretaules. Mercadona ho té clar: menys és més quan el gust fa tota la feina.

El retorn més esperat per als fans del picoteig de sempre

Una de les últimes incorporacions de Mercadona és un aperitiu que barreja tradició, senzillesa i gust a cada mos. Torna a les neveres després d'un temps sense veure's a la botiga. I ho fa amb la mateixa recepta de sempre.

Aquestes banderilles estan formades per oliva, bitxo i anxova, i es presenten en oli de gira-sol. Mercadona recupera així un dels seus productes estrella per als amants de l'aperitiu. Un clàssic del nord que triomfa a tot el país.

Cada envàs d'aquest producte de Mercadona conté quatre unitats ja llestes per consumir en qualsevol moment. Es tracta d'una solució ràpida, saborosa i molt pràctica per compartir. Només cal obrir i servir, sense complicacions.

El producte està pensat per a qui busca un picoteig autèntic sense passar temps a la cuina. Mercadona l'inclou a la seva secció de refrigerats, sempre visible als seus lineals. El format és còmode, lleuger i fàcil de transportar.

Gildes Mercadona: el gust clàssic que mai falla

Les gildes de Mercadona tornen amb la seva combinació infal·lible d'oliva verda, bitxo picant i anxova en oli. Són de la marca Hacendado, habitual en productes d'aquest tipus. Venen llestes per menjar, sense necessitat de preparacions extra.

Mercadona ofereix aquestes gildes per un preu de 2,30 euros l'envàs, cosa que suposa menys de 60 cèntims per unitat. És una opció econòmica comparada amb les gildes de bar. El seu preu les converteix en un producte molt accessible.

Les gildes Mercadona estan elaborades per l'empresa Francisco Gil Comes S.L.U., ubicada a Vinaròs. El contingut inclou un 40 % d'oli de gira-sol i un 27,6 % d'olives amb pasta d'anxova. A més, porten bitxos i anxoves filetejades en la seva justa proporció.

Amb 43 kcal per unitat, les gildes Mercadona són una opció lleugera i saborosa per a qui segueix dietes baixes en hidrats. Gairebé no tenen hidrats de carboni i sí una mica de greix i proteïna. Això les converteix en un snack ideal per a diferents tipus de dieta.

