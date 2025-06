Molt pocs coneixien aquest invent de Lidl i és el que més necessites a l’estiu: bogeria

Lidl segueix demostrant la seva capacitat per sorprendre amb productes que faciliten el dia a dia. Aquesta vegada, es tracta d’un accessori perfecte per a qui busca mantenir els seus aliments frescos durant més temps. Amb un disseny pensat per adaptar-se a la teva rutina, aquest producte de Lidl es converteix en un aliat imprescindible.

Sigui per als teus dinars o per a una escapada a l’aire lliure, Lidl ha trobat la manera de fer que els teus àpats arribin perfectes. Aquest accessori té tot el necessari per fer la teva vida més fàcil. No es tracta de qualsevol producte, sinó d’una solució intel·ligent per a qui busca comoditat.

La solució ideal per mantenir el menjar fresc

Lidl ha llançat una motxilla termo que és perfecta per a qui necessita mantenir els seus aliments frescos durant diverses hores. Gràcies a la seva tecnologia d’aïllament, aquesta motxilla conserva la temperatura del menjar fins a 7 hores. Està pensada especialment per quan anem a passar un dia a l’aire lliure i volem conservar bé el menjar.

Amb una capacitat aproximada de 20 litres, aquesta motxilla termo de Lidl té la mida perfecta per transportar el necessari sense ser massa voluminosa. Les seves corretges encoixinades i ajustables per a les espatlles distribueixen el pes de manera uniforme, cosa que la converteix en una opció còmoda. A més, el seu disseny ergonòmic assegura que es pugui transportar amb facilitat, sense importar la quantitat de menjar que portis.

La motxilla termo de Lidl també destaca per la seva organització interna. Té un compartiment especial per a aliments delicats, evitant que es barregin amb altres productes i assegurant que arribin en perfectes condicions. A més, inclou una butxaca amb cremallera i dues butxaques laterals exteriors, perfectes per portar-hi coberts, tovallons o altres accessoris addicionals de forma accessible.

Aquest accessori és extremadament versàtil i està disponible en diversos colors: blau, rosa i verd. D’aquesta manera, pots triar el model que més s’ajusti al teu estil. El seu disseny modern i funcional el converteix en un producte adequat per a qualsevol situació, des d’un dia de feina fins a una excursió a l’aire lliure.

Avantatges de la motxilla termo de Lidl: Pràctica i eficient

Un dels principals avantatges d’aquesta motxilla termo és que manté els aliments frescos sense necessitat d’acumuladors de fred. Aquesta característica la fa més còmoda i eficient en comparació amb altres motxilles similars que requereixen aquests accessoris addicionals. La seva capacitat per conservar la temperatura durant tant de temps assegura que tant el menjar com la beguda es mantinguin frescos i en bon estat durant hores.

L’estructura de la motxilla també és un aspecte important a destacar. Amb una capacitat màxima de 9 kg, és prou robusta per transportar una quantitat significativa de menjar i beguda sense problemes. El seu disseny compacte assegura que no ocupi massa espai, però alhora és prou gran per transportar tot el que necessites.

Pel que fa a les dimensions, la motxilla termo de Lidl fa aproximadament 25 x 47 x 17 cm, cosa que la fa fàcil de portar sense ser incòmoda. A més, gràcies a la seva mida compacta, és fàcil de guardar al cotxe, en un armari o en qualsevol espai petit. La comoditat de transportar-la i la seva eficiència a l’hora de mantenir el menjar fresc la converteixen en una opció molt pràctica per al dia a dia.

Per només 8,99 euros, aquesta motxilla termo de Lidl és una excel·lent opció per a qui busca una alternativa econòmica i funcional. Comparat amb altres productes similars, ofereix una gran relació qualitat-preu. Si necessites una motxilla per mantenir els teus aliments frescos durant hores, aquesta motxilla termo és una opció que definitivament mereix la teva atenció.

Preus i ofertes actualitzats el dia 06/06/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis