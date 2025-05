Adeu cuinar: Lidl sorprèn amb l'electrodomèstic que ho fa tot per tu

Lidl segueix sorprenent amb solucions que transformen la rutina en quelcom senzill i saludable. Cada dia, més persones busquen formes pràctiques per cuinar sense complicacions ni excés de greixos. Aquesta proposta combina tecnologia i funcionalitat per facilitar la vida a la cuina moderna.

Cuina sense oli i amb múltiples funcions

Aquesta fregidora d'aire de Lidl destaca pel seu doble ús: funciona com a fregidora amb la tapa tancada i com a graella amb la tapa oberta. Aquest disseny versàtil permet cuinar des de patates fregides fins a filets o verdures amb un sol aparell. El seu funcionament sense necessitat d'afegir oli o greixos extra afavoreix una dieta més saludable.

Compta amb una pantalla tàctil intuïtiva que facilita el maneig, integrant 11 programes preestablerts. Entre ells es troben opcions per cuinar pollastre sencer, ales, pizza, peix, i fins i tot fruita deshidratada. Aquesta varietat permet ajustar la cocció amb només un toc, estalviant temps i evitant errors en la preparació.

A més, el temporitzador pot configurar-se des d'1 minut fins a 6 hores, oferint flexibilitat per a diferents tipus de receptes. Per a més precisió, inclou un termòmetre digital per rostir que s'insereix en l'aliment, garantint que la cocció assoleixi la temperatura ideal. La combinació d'aquestes característiques converteix aquesta fregidora d'aire en una eina pràctica per a qualsevol nivell de cuina.

Els materials també estan dissenyats per oferir qualitat i durabilitat. La cistella de fregir, la planxa i el protector contra esquitxades compten amb revestiment antiadherent d'alta qualitat. A més, aquests accessoris són aptes per a rentavaixelles, simplificant encara més el seu manteniment.

Disseny i accessoris que optimitzen l'experiència de cuina a Lidl

La mida compacta de la fregidora, amb mesures aproximades de 40 x 44 x 31 cm i un cable d'1 metre, la fa ideal per a taulells amb espai limitat. Malgrat la seva mida, la seva capacitat és suficient per preparar menjars per a diverses persones en una sola tanda. Això la converteix en un electrodomèstic eficient per a famílies i amants de la cuina pràctica.

El set inclou una placa de graella i una planxa/olla que amplien les possibilitats culinàries. Aquestes peces, juntament amb la cistella de fregir d'aire calent, permeten preparar plats variats des de rostits fins a fregits sense oli. La qualitat dels recobriments ceràmics assegura un rendiment òptim i prolongat en el temps.

El termòmetre digital per rostir és un altre accessori important que incorpora, ja premuntat per facilitar el seu ús immediat. La seva presència ajuda a controlar la temperatura interna de l'aliment, evitant sobrecocció o falta de cocció. Això afegeix un nivell professional a la preparació casolana.

Finalment, la fregidora ve acompanyada d'un protector contra esquitxades, també premuntat, que ajuda a mantenir la cuina neta durant la cocció. A més, inclou instruccions detallades i cinc suggeriments de receptes per aprofitar al màxim totes les seves funcions. Tot això per un preu de 99,99 euros, posicionant-la com una opció accessible en el catàleg de Lidl.

Preus i ofertes actualitzats el dia 16/05/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis