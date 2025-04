Lidl deixa fora de joc Leroy Merlin amb l'invent que més triomfa a la primavera

Lidl sap com és d'important gaudir de l'aire lliure sense preocupar-se pel sol. Per això, té un producte amb el qual podràs estar còmode i protegit mentre aprofites aquests moments a l'aire lliure. Amb un disseny pràctic i atractiu, és la solució perfecta per a la teva terrassa, jardí o balcó.

Disseny pràctic i protecció solar per gaudir de l'exterior

Aquest article de Lidl s'ha dissenyat específicament per a aquells que busquen confort i estil en el seu espai exterior. Amb un disseny modern i elegant, s'adapta perfectament a qualsevol tipus de terrassa o jardí. La seva estructura d'alumini i acer no només garanteix resistència i estabilitat, sinó també un manteniment senzill gràcies al seu revestiment especial.

Una de les característiques més destacades d'aquest producte és el seu braç giratori de 360°, que permet ajustar el para-sol per seguir la trajectòria del sol sense moure'l del seu lloc. Això facilita que, durant el dia, puguis gaudir d'una ombra constant, sense haver de preocupar-te per la posició del sol. A més, la seva inclinació ajustable de forma contínua et dona el control total sobre la direcció de l'ombra, millorant encara més l'experiència.

Un altre avantatge és que el teixit del para-sol compta amb un factor de protecció solar UPF 80. Aquest assegura una protecció eficaç contra els raigs ultraviolats. Això el converteix en un producte ideal per mantenir-te a resguard mentre gaudeixes de l'exterior, sense necessitat de buscar constantment protecció addicional.

A més, el revestiment repel·lent a l'aigua, la brutícia i l'oli fa que sigui molt més fàcil de netejar. Si es vessa algun líquid o el para-sol s'embruta amb el temps, n'hi ha prou amb una mica d'aigua perquè recuperi el seu aspecte impecable. Aquesta durabilitat fa que el producte es mantingui en perfectes condicions per molt més temps, fins i tot amb l'ús freqüent.

Facilitat d'ús, estabilitat i preu imbatible

Aquest producte està disponible a Lidl per un preu de 84,99 euros, una oferta força competitiva si considerem la qualitat i les característiques que ofereix. Amb una àmplia àrea de cobertura d'aproximadament 300 cm de diàmetre, aquest para-sol és perfecte per proporcionar ombra a diverses persones al mateix temps. Així es converteix en una excel·lent opció per a reunions familiars o amb amics.

Encara que el seu preu és accessible, el que realment destaca és la seva facilitat d'ús. Amb la maneta que inclou, el procés d'obrir i tancar el para-sol és simple i ràpid, permetent-te gaudir de l'ombra en segons. A més, la capacitat de retraure el braç quan no l'estàs utilitzant et permet estalviar espai i facilitar el seu emmagatzematge.

El peu del para-sol està dissenyat per oferir una gran estabilitat. Es fixa de manera segura amb lloses de formigó de 50 x 50 x 5 cm, resistint fins i tot quan el vent és moderat. Aquesta característica assegura que no hauràs de preocupar-te perquè el para-sol es tombi o es mogui, fins i tot en condicions més ventoses.

Aquest producte està disponible exclusivament en línia, cosa que et permet fer la compra des de la comoditat de casa teva. Si prefereixes no anar a la botiga o si no en tens una a prop, pots aprofitar la compra en línia i que arribi directament a la teva porta. Això fa que l'adquisició sigui encara més fàcil i còmoda per als consumidors.

Preus i ofertes actualitzats el dia 08/04/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis