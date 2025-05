Mercadona llança per fi el que recomanen els experts: Sephora KO

Índex



Mercadona segueix sorprenent els seus clients amb llançaments que combinen utilitat, estil i preu ajustat, consolidant-se com a referent en productes que marquen tendència en el dia a dia. En els últims mesos, la cadena ha ampliat la seva oferta amb propostes inesperades que no només capten mirades, sinó que es converteixen en imprescindibles per a molts usuaris que busquen solucions pràctiques. Sense fer gaire soroll, aquesta nova incorporació està causant sensació i suma un nou encert a la llista de productes que Mercadona llança i acaben conquerint els necessers de mig país.

La nova aposta de Mercadona en esponges de maquillatge

Mercadona ha llançat un kit d'esponges de maquillatge sota la seva marca Deliplus, pensat per facilitar l'aplicació de productes. El set inclou tres esponges dissenyades per aplicar base, correctors i fixar pols. El seu preu és de només 4 euros, oferint una alternativa econòmica sense renunciar a la qualitat.

Cada esponja té forma i textura diferents, la qual cosa permet una aplicació versàtil en totes les zones del rostre. Són ideals per aconseguir un difuminat uniforme i sense talls visibles. El material és suau i flexible, la qual cosa aporta comoditat i precisió a l'hora d'aplicar maquillatge.

El manteniment d'aquestes esponges és molt senzill i garanteix la seva durabilitat i higiene en l'ús diari. S'han de rentar amb aigua i sabó neutre, esbandir bé i deixar assecar a l'aire. Aquest hàbit de neteja és clau per evitar acumulacions de producte i bacteris.

El kit ja està disponible a tots els supermercats Mercadona i també a la seva botiga en línia. Aquesta novetat referma el compromís de la cadena amb la bellesa accessible i pràctica. Amb aquest llançament, Mercadona segueix posicionant-se com a referència en productes de cura personal.

Avantatges de les esponges de maquillatge de Mercadona

Les esponges de maquillatge de Mercadona són eines imprescindibles per la seva gran versatilitat d'ús. Funcionen amb productes líquids, cremosos i en pols sense absorbir producte de més. La seva textura permet un acabat professional sense esforç ni experiència prèvia.

Gràcies al seu disseny ergonòmic, s'adapten a totes les zones del rostre, fins i tot les més complicades. Resulten perfectes per a zones petites com el contorn d'ulls o aletes del nas. A més, eviten irritacions i vermellors per la seva textura ultrasuau.

El preu del kit, només 4 euros, permet renovar les esponges amb freqüència sense fer una gran despesa. Això és ideal per a aquells que prioritzen la higiene i la qualitat en les seves rutines diàries. Mercadona ofereix així una solució econòmica sense perdre eficiència.

Aquest llançament amplia la ja extensa gamma de productes de bellesa Deliplus disponible a Mercadona. Amb aquest kit, la marca reforça la seva aposta per productes útils i assequibles. La relació qualitat-preu el converteix en un imprescindible per a qualsevol amant del maquillatge.

