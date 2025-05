Arriba la felicitat a Lidl amb el producte que més faràs servir aquest estiu

Lidl ha llançat aquesta setmana una oferta que està causant furor entre els seus clients. Tot i que no és una novetat, la seva disponibilitat exclusiva en botigues físiques la converteix en una gran oportunitat. Amb una funcionalitat que encaixa perfectament amb els plans a l'aire lliure, aquest article s'ha convertit en un must-have.

Disseny compacte i fàcil de transportar

La taula plegable de Lidl té unes dimensions de 60 x 40 x 26 cm. És prou petita com per no ocupar massa espai, però també àmplia per ser funcional. Amb un pes de només 1,35 kg, es converteix en un producte ideal per portar a qualsevol activitat a l'aire lliure.

El sistema plegable permet un muntatge i desmuntatge ràpids. Això és molt convenient quan cal muntar o guardar l'equip en poc temps. La taula es plega i es guarda en una mida compacta que cap a la majoria dels vehicles.

Està feta d'alumini i MDF, cosa que la fa resistent i lleugera. L'alumini proporciona durabilitat sense afegir pes extra, mentre que l'MDF ofereix una superfície adequada per col·locar plats, begudes i altres objectes. No obstant això, és important esmentar que la superfície no és resistent a la intempèrie.

La taula té una capacitat màxima de càrrega de 15 kg. Això és més que suficient per sostenir aliments i utensilis durant un pícnic o un àpat a l'aire lliure. Tanmateix, es recomana no col·locar objectes massa pesats per evitar danys en la seva estructura.

Només disponible a les botigues físiques de Lidl

El preu de la taula plegable de Lidl és de 12,99 euros. Aquest preu la converteix en una opció assequible per a aquells que no desitgen fer una gran inversió en equip de càmping. A més, el fet que es pugui adquirir per tan sols 12,99 euros fa que sigui una oferta difícil de rebutjar.

Encara que el producte ja no està disponible a la botiga en línia de Lidl, encara es pot trobar a les botigues físiques. La disponibilitat de la taula a les botigues depèn de la ubicació i la demanda, per la qual cosa és recomanable consultar a la botiga més propera abans de fer un viatge.

En no estar disponible en línia, molts clients prefereixen veure i provar el producte en persona abans de decidir-se a comprar-lo. La taula és fàcil de transportar gràcies a la seva nansa de transport, cosa que fa que el seu trasllat no sigui una molèstia. A més, a causa de la seva mida compacta, és senzill trobar un lloc per emmagatzemar-la a casa.

En comparació amb altres taules plegables del mercat, la de Lidl té una excel·lent relació qualitat-preu. Ofereix la funcionalitat necessària a un cost molt baix. Això la fa una opció atractiva per a aquells que no necessiten un producte de gamma alta, però sí un de fiable.

Consells d'ús i cura

És fonamental recordar que la taula de Lidl no és resistent a la intempèrie. Tot i que la seva estructura és robusta, la superfície de MDF no suporta l'exposició constant a la pluja. Per tant, s'ha d'evitar deixar-la fora sota la pluja o en condicions d'humitat.

El disseny plegable permet que la taula sigui fàcil de transportar i emmagatzemar, però s'ha de cuidar per assegurar la seva durabilitat. Sempre és recomanable netejar-la després de cada ús i guardar-la en un lloc sec per evitar danys. La capacitat de càrrega de 15 kg és adequada per a la seva mida, però cal tenir en compte no sobrecarregar-la.

Preus i ofertes actualitzats el dia 08/05/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis