Mercadona llança una aclaració d'última hora després d'introduir canvis a la seva peixateria

Mercadona ha introduït un canvi significatiu a la seva peixateria per al 2025, apostant per facilitar les compres i adaptar-se als nous hàbits de consum. La cadena de supermercats ha incrementat l'espai destinat al peix en safata, net i llest per consumir, tot i que manté la tradicional exposició de peix fresc sencer amb menys protagonisme. Aquest ajust busca fomentar el consum de peix, un producte l'interès del qual ha disminuït prop d'un 20% en els últims anys.

Un model pensat per a la comoditat i sostenibilitat

Segons Mercadona, el nou model de peixateria pretén oferir una experiència més còmoda i ràpida als clients. Les safates de peix arriben a les botigues en menys de 24 hores des de les llotges. Això garanteix una frescor màxima i permet que el producte es conservi durant diversos dies en condicions òptimes contribuint a reduir el malbaratament alimentari.

La cadena destaca que les safates estan fabricades amb material reciclat i són reciclables si es dipositen correctament al contenidor groc. Aquest detall respon a crítiques sobre el possible augment de residus contaminants. Mercadona assegura que el seu enfocament combina comoditat, frescor i sostenibilitat, ajustant-se a les demandes actuals dels consumidors.

Un altre benefici assenyalat és la reducció del consum d'aigua a la secció. En utilitzar menys gel i minimitzar la manipulació dels productes frescos, la companyia aconsegueix un model més eficient i respectuós amb el medi ambient. Aquesta mesura també ajuda a optimitzar els recursos disponibles a les seves instal·lacions.

Mercadona ha afirmat que el preu entre el taulell tradicional i el lliure servei és equivalent. L'única diferència és que, en el format de lliure servei, el peix ja està net i preparat per consumir, cosa que aporta un valor afegit al client.

Opinions dividides entre els consumidors

El canvi no ha estat exempt d'opinions trobades. Un usuari a X va expressar el seu descontentament: "En aquest format és més car i es produeixen més residus contaminants. Des del canvi he deixat de comprar peix a Mercadona".

Aquest tipus de comentaris ha portat la companyia a aclarir certs punts i explicar els beneficis de la seva nova estratègia. Mercadona insisteix que l'objectiu principal és facilitar el consum de peix, presentant-lo de manera més accessible per als clients. En oferir-lo net i en safata, elimina la necessitat de manipulació a casa, cosa que molts consumidors valoren per la comoditat que suposa.

A més, la companyia assegura que el nou format no encareix el producte. En resposta a les crítiques, destaca que el preu del peix al taulell i en safata és el mateix. La diferència és que aquest últim ja està llest per cuinar o congelar.

Des d'un punt de vista ambiental, Mercadona subratlla que aquest model és més eficient. En reduir l'ús de gel i aigua, contribueixen a minimitzar l'impacte ambiental de les seves operacions, en línia amb els seus objectius de sostenibilitat.

Una aposta per la modernització i el consum responsable

El nou model de peixateria de Mercadona reflecteix una aposta per la modernització i l'adaptació als hàbits de consum actuals. La combinació de peix fresc, safates reciclables i processos eficients demostra el compromís de la cadena amb la sostenibilitat i la comoditat dels clients.

Encara que alguns consumidors es mostren reticents, Mercadona confia que aquest enfocament fomentarà un major consum de peix i optimitzarà l'experiència de compra. Els beneficis en termes de frescor, estalvi de temps i reducció de malbarataments són pilars clau en aquesta estratègia.

Preus i ofertes actualitzats el dia 10/01/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis